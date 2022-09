Obří radost slávistek. Splněný sen, hlásí o Lize mistryň a touží po Barceloně

„Je to obrovská radost, obrovská úleva, že jsme druhý zápas zvládly. Nedá se to popsat, je to splněný sen každé fotbalistky,“ hlásila klubové televizi kapitánka Diana Bartovičová.

Její nadšení přebíjelo únavu z nesmírně obtížné konfrontace s klubem z Reykjavíku.

„Islandský fotbal je hodně silový a kondičně náročný. Pro nás to byl spíš boj než fotbal,“ popisovala. „Byly to dva ohromně těžké zápasy. V odvetě jsme to vydřely, daly jsme do toho všechno, jely jsme na krev a o to je to asi cennější,“ doplnila ji záložnice Tereza Szewieczková.

Slávistky doma před víc než sedmi sty fanoušky navázaly na vítězství 1:0 z Islandu. Soupeřky je zejména v první půli potrápily, ale brankářka Olivie Lukášová ukazovala, proč se po odchodu Barbory Votíkové do Paris St. Germain právě ona stala jedničkou nejen ve Slavii, ale i v národním týmu.

Po změně stran už hrozily víc domácí fotbalistky.

„Začal foukat hodně silný vítr a v podstatě jsme se nemohli dostat od naší branky, dostali jsme se pod tlak, ale holky to vzadu zvládly a druhý poločas už byl podle našich představ,“ popisoval kouč Piták.

České šampionky vstřelily dokonce dva góly, ale ani jeden neplatil. První, který dala hlavou Tereza Kožárová, kvůli ofsajdu. Druhý Franny Černé padl chvíli po odpískání faulu, kterého se dopustila Szewieczková.

„Chyběl nám větší klid, abychom to tam prostě uklidily, víc to tam dotlačily. Šance jsme měly, ale bohužel...,“ pravila poslední jmenovaná.

Mrzet to však slávistky nemuselo, islandským mistryním nic nedovolily ani na domácí půdě a mohly rozjet postupové oslavy.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Slavistky postupuji do @UWCL⁩ a zahraji si v novem formatu souteze poprve ve skupinove fazi. Dalsi skvely vysledek pro slavisticky zensky fotbal, jsme na devcata nesmirne hrdi ❤️ https://t.co/JPbJvh940z oblíbit odpovědět

„Jestli je mají povolené? Samozřejmě, já jsem taky po postupech rád slavil,“ usmál se trenér Piták. „Máme široký kádr, v sobotu v Ostravě dostanou šanci holky, které byly proti Valuru třeba na lavičce. Bylo to náročné utkání a holky pak jedou na reprezentaci, musíme trochu rozložit síly.“

A koho by si fotbalistky ve skupinové fázi, jejíž los proběhne v pondělí v Nyonu a rozdělí šestnáct účastníků do čtyř skupin, přály?

„Je to asi jeden z nejtěžších soupeřů, ale chtěla bych si zahrát proti nejlepšímu klubu na světě – Barceloně,“ zasnila se Szewieczková. Gólmanka Lukášová ještě před duelem s Valurem zatoužila po protivnicích z Anglie.

Slávistky budou ve druhém ze čtyř výkonnostních košů, a tak se vyhnou PSG a Arsenalu. V prvním jsou obrovské favoritky – obhájkyně z Lyonu, zmíněná Barcelona, Wolfsburg a Chelsea, kde působí Kateřina Svitková.

Definitivní podoba ostatních košů bude známá po středečních zápasech, o postup hraje v Římě také pražská Sparta.