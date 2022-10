Zamotaná Slavia. K postupu může stačit jedna výhra, ale i dvě mohou být málo

Slavia i Slovácko ve čtyřech zápasech základní fáze Konferenční ligy posbíraly shodně čtyři body a v tabulkách svých skupin jsou poslední.

Zatímco Slovácko, které senzačně otočilo zápas v Nice (2:1), může k postupu vystřelit i jedno vítězství, slávisté se z účasti v jarní vyřazovací fázi nemusí radovat ani po dvou výhrách.

Ve vyrovnané skupině G jsou jediní, kteří postup nemají ve svých rukách. Může za to čtvrteční porážka 0:2 v Kluži.

1. CFR Kluž 1907 4 2 1 1 4:2 7 2. Sivasspor 4 2 1 1 7:6 7 3. FC Ballkani 4 1 1 2 8:9 4 4. SK Slavia Praha 4 1 1 2 4:6 4

„Skupinu musíme vyhrát, nebuďme alibisti. Třeba prohra v Plzni, kde šlo o individuální chybu jednoho hráče, mě v kontextu délky celé ligy mrzí méně než remíza v Turecku se Sivassporem. To jsme měli zvládnout, ale nedotáhli jsme to. Skupinu rozhodně musíme vyhrát a uvidíme, co se nám podaří v jarní části. Nepostup bych považoval za obrovské selhání klubu. Snad se to nestane,“ nechal se slyšet slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v nedávném podcastu Hovory z Edenu.

Národní koeficient České kluby po čtvrtém kole skupinové fáze evropských pohárů v žebříčku národních koeficientů drží 13. místo, jejich náskok na 16. příčku se snížil. Na šestnáctou Ukrajinu mají tuzemské týmy k dobru 0,55 bodu, přitom měly 1,335 bodu. Pozice v elitní patnáctce znamená účast pěti mužstev v pohárech. V této sezoně se hraje o nasazení do ročníku 2024/2025. Pro sezonu 2023/2024 už je rozhodnuto o tom, že tuzemský fotbal vyšle do pohárů znovu jen čtyři kluby. Česko zapsalo půl bodu stejně jako dvanácté Norsko, na které tuzemské kluby nadále ztrácejí 0,7 bodu. Za vítězství v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk se dělí počtem účastníků dané země, v českém případě čtyřmi. Pořadí pro sezonu 2023/2024

11. Srbsko 30,875 bodu, dva týmy v akci

12. Norsko 28,750, dva týmy v akci

13. Česko 28,050, tři týmy v akci

14. Turecko 27,900, čtyři týmy v akci

15. Švýcarsko 27,675, dva týmy v akci

16. Ukrajina 27,500, tři týmy v akci

17. Dánsko 26,625, tři týmy v akci Zdroj: ČTK

Jenže dvě porážky s Kluží - 0:1 před týdnem doma a 0:2 ve čtvrtek v Rumunsku .- slávistický cíl zásadně zkomplikovaly.

Slavia se za dva týdny představí v Kosovu proti Ballkani, které v polovině září porazila 3:2.

Případná porážka v Prištině slávisty ještě definitivně nevyřadí, ale pak by jim musely nahrát výsledky ostatních soupeřů, především by potřebovala pomoc Kluže.

Možností, jak může pořadí na konci vypadat, je mnoho.

1. Co se musí stát, aby Slavia postoupila, když podlehne Ballkani?

Kluž vyhraje na stadionu Sivassporu. Slavia pak v posledním kole porazí Sivasspor a Kluž zdolá doma Ballkani. V tu chvíli Slavia, Sivasspor a Ballkani budou mít sedm bodů a bude rozhodovat minitabulka vzájemných zápasů. Slavia v ní bude mít sedm bodů a postupuje společně s Kluží, která vyhraje skupinu.

Tato možnost platí jen v případě, že Slavia podlehne o gól.

2. Co se musí stát, aby Slavia postoupila, když s Ballkani remizuje?

Kluž vyhraje v Turecku a Slavia v posledním kole porazí Sivasspor.

3. Co se musí stát, aby Slavia postoupila, když Ballkani porazí i podruhé?

Kluž neprohraje na Sivassporu a Slavia v posledním zápase Turky doma porazí. V tu chvíli bude Slavia minimálně před Sivassporem i Ballkani.

Nebo Sivasspor porazí Kluž, Slavia pak zdolá Sivasspor a Kluž v posledním zápase neporazí Ballkani. Slavia a Sivasspor by měly po 10 bodech, Kluž a Ballkani by byly za nimi.

Nebo Sivasspor porazí Kluž, Slavia remizuje se Sivassporem a Kluž podlehne Ballkani. Skupinu by pak vyhrál Sivasspor s jedenácti body, Slavia by měla osm, Kluž a Ballkani po sedmi.

Všechny scénáře vypadají „hratelně“. Slavia má pořád velkou naději na postup, který by měl být v jejích silách.

Ale také může nastat situace, že slávisté vyhrají v Kosovu, doma si poradí se Sivassporem, a přesto pro ně letošní pohárový ročník v listopadu skončí.

4. Co se musí stát, aby Slavia nepostoupila, přestože obě zbývající utkání vyhraje?

Sivasspor doma porazí Kluž a ta pak zdolá Ballkani. Slavia, Sivasspor i Kluž získají deset bodů a rozhodne minitabulka vzájemných zápasů. V ní by slávisté byli nejslabší se čtyřmi body.

Také může nastat pikantní situace, že všechny týmy nasbírají po osmi bodech: Slavia remizuje s Ballkani a porazí Sivasspor. Ten uhraje remízu s Kluží a ta pak podlehne doma Ballkani. Pak by rozhodlo celkové skóre ze všech zápasů.

Slavia momentálně prožívá neúspěšné období, které v posledních letech nezažila.

Neúspěšné série v Trpišovského éře duben 2019

prohra s Chelsea 0:1

remíza se Spartou 1:1

prohra s Chelsea 3:4

prohra ve Zlíně 0:1 září/říjen 2021

prohra na Feyenoordu 1:2

prohra na Spartě 0:2

výhra nad Libercem 1:0

prohra v Haifě 0:1

V Trpišovského éře nikdy neprohrála tři zápasy za sebou, natož bez vstřeleného gólu. Jen jednou nevyhrála čtyřikrát v řadě (duben 2019), jinak jakoukoli nepříznivou sérii utnula vždy nejpozději po dvou zápasech.

Výsledkově jí to nešlo ani loni na podzim, kdy prohrála v Konferenční lize na Feyenoordu (1:2), v lize nezvládla derby na Letné (0:1) a pak padla i v Izraeli s Maccabi Haifa (0:1). Mezitím však doma porazila Liberec.

V součtu všech soutěží teď prohrála čtyři z pěti zápasů, ani v jednom neúspěšném utkání přitom nevstřelila gól (Plzeň, Kluž, Olomouc, Kluž). Jednu výhru z pěti zápasů měla naposledy v květnové nadstavbě o titul, tenkrát porazila pouze Slovácko.

Slovácko může stačit i jedna výhra

Slovácko ve zbývajících dvou zápasech skupiny D hostí Kolín nad Rýnem a na závěr se představí na Partizanu Bělehrad.

Dvě výhry = postup bez ohledu na výsledky ostatních zápasů. Tak jednoduché to je.

Pokud český tým dvakrát nezvítězí, jeho osud bude v rukou soupeřů.

Když Slovácko porazí Kolín a uhraje bod na Partizanu, bude potřebovat, aby Nice v soubojích s Partizanem a v Kolíně získalo maximálně tři body. Pak by mezi Nice a Slováckem rozhodovalo celkové skóre.

Když Slovácko v příštím utkání s německým týmem uhraje jen remízu, musí pak vyhrát v Bělehradě. Zároveň se musí sejít, aby Partizan podlehl v Nice a to pak neprohrálo v Kolíně.

Slovácku může stačit také jen vítězství nad německým klubem. Ostatní duely Nice - Partizan a Kolín - Nice by však musely skončit nerozhodně.