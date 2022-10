Trpišovský po nezdaru v Kluži: Zápasy teď nezvládáme, postrádáme sebevědomí

Kluž se pozvolna nořila do lehce mrazivé noci. Z okolí stadionu se ozýval veselý hlahol. A trenér Trpišovský vysvětloval, proč jeho Slavia právě prožívá mrzuté období. Jak v lize, tak i v poháru.

„Musíme zlepšit výkony v ofenzivě, být produktivní. A taky nedostávat góly. Teď nás čeká další venkovní zápas na Ballkani, který musíme vyhrát, a udržet se v boji o postup. Totéž pak doma se Sivassporem.“

Povězte, jste teď naštvaný?

V Olomouci (prohra 0:2) jsem naštvaný byl, tentokrát jsme předvedli lepší výkon. Myslím, že jsme odehráli dobrý první poločas, kdybychom si odmysleli tu penaltovou situaci. Pak zápas musíte zlomit bojovností, zarputilostí. Najít se v klíčových momentech, které zápas rozhodují. Potřebujeme víc odvahy. Musíme být nebezpečnější v pokutovém území.

S Kluží jste prohráli i podruhé, proč?

Do zápasu jsme vstoupili dobře, bohužel brejk dva na jednoho jsme nevyřešili gólem. Měli jsme dobrý pohyb, kombinovali a pak darovali soupeři penaltu. Pokračovali jsme v aktivním výkonu, měli jsme spoustu dobrých věcí, centrů ze stran. Bohužel jsme ty situace nevyužili. Po pauze se soupeř přeskupil, zavřel šířku hřiště, byl v šesti v obranné linii. Z dalšího rohu jsme dostali rozdílový gól a bylo rozhodnuto.

Mohlo hrát roli i přerušení hry na zhruba patnáct minut kvůli ošetřování fanouška?

Těžko říct, je pravda, že přerušení hry asi víc pomohlo soupeři. Pauza přišla v době, kdy jsme měli největší tlak. Po pauze už jsme se do takového tlaku nedostali.

Ve čtvrtém z pěti zápasů jste nedali gól. Můžete víc rozvést, v čem je problém?

Je to o dobrých rozhodnutích, proměňování šancí. Vstřelený gól by nám hodně pomohl. Jenže my jsme teď v situaci, kdy zápasy výsledkově nezvládáme, nedáváme góly. Teď nás čeká Boleslav, pak pohár, derby. Musíme koukat na krátkodobé cíle. Náznaky dobré výkonnosti v týmu jsou, jen musíme být produktivnější. Hodilo by se nám vyhrát i herně horší zápas, ale hlavně vyhrát. A v defenzivě mít nasazení jako dnes Oscar. Sice také chyboval, ale zamezil řadě nebezpečným akcím. Musíme být důraznější a agresivnější v předbrankových prostorech. A zodpovědnější. Pak třeba z první situace soupeře nedostaneme gól.

Stanislav Tecl říkal, že je to pro něj nejtěžší období, co je ve Slavii. Vnímáte to stejně?

Není to jednoduchá situace, máme čtyři body, čekali jsme mnohem víc. Musíme s tím něco udělat, podávat lepší výkony, koncentrovanější. Dobře vstoupit do zápasu, být produktivní. Zápasy se dohrávají v pokutovém území a tam se musíme zlepšit. Jedna z cest jsou i standardní situace, nyní jsme z nich dostali dva góly.

Hodně vašich hráčů je na marodce, máte pro to vysvětlení?

Vůbec nevím. Přípravu jsme měli sedm týdnů v kuse, spousta dvoufázových tréninků, přitom jsme byli bez zranění. A teď se kumulují. Každý zápas někdo vypadne, někdo se vrátí. Teploty, virózy, zranění. To číslo je obrovské. Klidně bychom mohli postavit jedenáctku jen ze zraněných.

A je tým psychicky dost silný, aby se nepoložil?

Musíme za to vzít my zkušení z realizáku i ti na hřišti. Když se týmu daří a je rozjetý, může hrát každý. Ve složitější situaci se ukáže, kdo týmu může opravdu pomoct, dá třeba v rozhodujícím momentu gól. Příští dny budou o zkušených hráčích. Každá prohra zatěžuje sebevědomí. To my právě teď postrádáme.