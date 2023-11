Koubek před Ballkani: Trávník v Prištině? Katastrofa. Přesun je rozumné řešení

Změna dějiště zápasu může být pro plzeňský tým výhodou, neboť v Prištině se v letní odvetě 2. předkola trápil s jiným kosovským soupeřem.

Ballkani – Plzeň ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Trávník v Prištině jsme poznali v létě s Dritou, byla to katastrofa. Tohle je rozumné řešení. Pro nás to znamená přesun o 400 kilometrů jinam. Nevidím v tom žádný problém, spíš to vítáme, protože budou kvalitní podmínky pro utkání,“ řekl trenér Koubek.

Jeho svěřenci si díky předchozím čtyřem výhrám zajistili s předstihem postup do jarního osmifinále z prvního místa ve skupině.

Viktoria je při premiérové účasti v hlavní fázi Konferenční ligy zatím suverénní. Po úvodní domácí výhře 1:0 nad Ballkani zvítězila v Astaně 2:1 a poté dvakrát porazila Dinamo Záhřeb 1:0. Ballkani má po čtyřech kolech čtyři body stejně jako Astana, která přivítá Dinamo.

Západočeši se však v Tiraně budou muset vypořádat s celou řadou absencí. Kvůli trestu za tři žluté karty nenastoupí útočník Tomáš Chorý. Vinou zranění budou chybět i další ofenzivní hráči Rafiu Durosinmi, Matěj Vydra a Erik Jirka. K dispozici nejsou ani obránci Václav Jemelka, Milan Havel a Luděk Pernica.

„Z pěti útočníků v současné době máme jen Honzu Klimenta, na kterého budeme spoléhat,“ podotkl asistent trenéra Jan Trousil.

Vzhledem k problémům v ofenzivní řadě doplnil tým osmnáctiletý mládežnický reprezentant Pavel Hašek z B týmu Viktorie.

„Pavel s námi absolvoval už letní přípravu a ukazoval se ve velmi dobrém světle. V rezervním týmu podával dobré výkony, a proto na něj v současné době padla volba,“ dodal Trousil.

V pátek se Západočeši přesunou z Albánie rovnou do Ostravy, kde je v neděli čeká ligový duel s Baníkem.