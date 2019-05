Finále proti Chelsea by už asi bylo trochu moc, říká brankář Čech

Čech strávil v Chelsea jedenáct let, než v červnu 2015 odešel do konkurenčního Arsenalu. A pokud s „Kanonýry“ po úvodní výhře 3:1 zvládne dnešní semifinálovou odvetu proti Valencii, mohl by proti bývalému klubu nastoupit ve finále Evropské ligy. Chelsea po remíze 1:1 čeká domácí odveta s Frankfurtem.

„Nevím, jestli je to vysněný scénář,“ řekl Čech v rozhovoru pro deník Guardian k možnosti nastoupit proti Chelsea. „Bude to můj poslední zápas, finále evropského poháru a navíc proti Chelsea, ke které mám citový vztah... To už by asi bylo trochu moc. Ale když se to stane, tak se to stane,“ dodal.

Petr Čech ještě v dresu Chelsea.

Čech, který rozhodnutí ukončit po sezoně kariéru oznámil letos v lednu, také přiznal, že majiteli Chelsea Romanu Abramovičovi se jeho odchod k londýnskému rivalovi moc nezamlouval. „Neměl radost, ale věděl, že jsem klubu odevzdal úplně všechno,“ uvedl Čech.

„Když jsem mu vysvětlil své důvody, tak jen zavřel oči a řekl: OK, můžeš jít. Byl jsem dost nervózní, protože jsem neměl záložní plán,“ uvedl Čech, který by se rád s kariérou i Arsenalem rozloučil triumfem v evropském poháru, protože s takovým cílem do klubu přišel.

„V první sezoně v Arsenalu jsme měli vyhrát titul, ale udělali jsme ke konci sezony pár chyb a Leicester si mohl prožít svou pohádku,“ řekl Čech. „Ale vadila mi jedna věc. Přišel jsem do Arsenalu, abych mu pomohl v Lize mistrů, ale skoro jsem v ní nenastupoval. A je velmi těžké pomoci klubu vyhrát Ligu mistrů, když nehrajete. Proto doufám, že se to podaří teď v Evropské lize a nakonec splním sen, se kterým jsem do Arsenalu přišel,“ prohlásil.