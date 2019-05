Brankář Čech nahrál píseň s bubeníkem kapely Queen

Čech je nadšeným bubeníkem a společně s Taylorem napsali píseň o tom, co pro něj fotbal znamená, přičemž za bubny usedl právě český gólman, který pomalu končí kariéru.

Veškerý výtěžek z písně, závislý na počtu stažení, půjde na konto Willow Foundation.

Brankář Petr Čech (vpravo) a Roger Taylor, bubeník skupiny Queen.

Willow Foundation je nadace, která byla založena bývalým brankářem Arsenalu Bobem Wilsonem a jeho ženou Megs. Nadace organizuje tzv. speciální dny pro mladé lidi, kteří bojují s vážnou nemocí ohrožující nebo limitující jejich život.

„Moje kariéra směřuje ke konci a já jsem přemýšlel, jak se ohlédnout zpět, a nakonec jsem těchto úžasných dvacet let popsal slovy,“ poznamenal Čech.

„Když jsem se zeptal Rogera na tuto myšlenku, byl pro a začali jsme ji uskutečňovat. Mít vedle sebe takového legendárního hudebníka, který mi s tím pomáhal, bylo pro mě opravdu výjimečné. Celý život jsem byl fanoušek skupiny Queen a pracovat s Rogerem ve studiu pro mě byl neuvěřitelný zážitek,“ prohlásil Čech.

„Jsem velkým fanouškem nadace Willow Foundation, odvádějí úžasnou charitativní práci. Bob a Megs si opravdu zaslouží být podporováni za jejich úsilí, které do práce vkládají. On je navíc legendou Arsenalu. Pokud by se nám pro ně podařilo vydělat nějaké peníze, bylo by to takové krásné rozloučení s mojí kariérou. Chtěli jsme se pobavit a zároveň finančně pomoci nadaci, které důvěřuji.“

Čech v minulosti usedl za bicí ve skupině Eddie Stoilov, odehrál koncert nebo se s ní představil na letním festivalu.

Roger Taylor je zakládajícím členem kapely Queen, která prodala zhruba 300 milionů desek po celém světě.

Píseň bude vydána hudebním vydavatelstvím Virgin/EMI a od 9. května je ke stažení na iTunes.