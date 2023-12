Newcastle po konci v LM vyhlíží návrat. Zklamání, ale užili jsme si to, řekl kouč

V jednu chvíli to pro ně přitom vypadalo opravdu nadějně.

Po zásahu Joelintona vedli nad AC Milán 1:0, Pařížané navíc dostali krátce po přestávce gól od Dortmundu a ačkoliv bleskově srovnali, Newcastle se v daný moment posunul na druhé místo tabulky skupiny F díky lepší vzájemné bilanci.

„Jsme zklamaní, jednoznačně jsme chtěli postoupit. Začali jsme velmi dobře, dali jsme gól, ale byl pouze jeden, což se nám nakonec vymstilo, to je zkrátka Liga mistrů. Svou branku bych určitě vyměnil za výhru,“ smutnil střelec Joelinton pro klubovou televizi.

Jeho trefa nakonec přišla vniveč. Newcastle se ve druhé půli trápil, podobně jako v minulém kole v Paříži. Tehdy uhrál alespoň remízu, navíc po sporné penaltě soupeře v samotném závěru. AC Milán však své šance využil, utkání otočil a zajistil si alespoň Evropskou ligu. Na anglický celek zbylo čtvrté místo.

„Nechci se vymlouvat, ale řekl bych, že nám chyběly čerstvé síly. Kdybychom mohli hru oživit, třeba bychom pak některé situace vyřešili lépe. Dopadla na nás únava z náročného programu posledních týdnů, ale jak jsem řekl, vymlouvat se na to nechci,“ povzdechl si kouč Eddie Howe.

Pro Newcastle je to třetí porážka v řadě, v domácí soutěži předtím podlehli Evertonu (0:3) a Tottenhamu (1:4). Všechny zápasy odehrála kvůli několika absencím takřka stejná sestava. Vyčerpání se nelze divit.

Kieran Trippier a Anthony Gordon, dvě opory mužstva, střídali už po hodině hry. Únava úzce souvisí se zraněními a nepříliš širokým kádrem. Nedávno vypadla brankářská jednička Nick Pope, chybí stoper Sven Botman či křídelníci Harvey Barnes a Jacob Murphy. Trest za sázky navíc dostal záložník Sandro Tonali.

„Nemyslím, že za naši porážku může únava,“ oponoval Joelinton. „Vedli jsem si v takhle těžké skupině opravdu dobře. Odehráli jsme několik povedených zápasů. Musíme se z toho poučit a zlepšit se.“

Klíčové byly především dvě prohry s Dortmundem, po kterých anglický celek přišel o velmi výhodnou pozici ve skupině. I tak ale postoupit mohli, lze jen těžko odhadovat, jak by se situace vyvinula, kdyby před dvěma týdny vyhráli ve Francii.

„Proti Dortmundu jsme měli šance a ty porážky nás hodně poznamenaly. Přesto jsme se dokázali zvednout, odehrát dobré utkání v Paříži a víme, co se tam pak stalo...,“ popsal s trpkým úsměvem Howe.

Newcastle, který se do Ligy mistrů vrátil po více než dvaceti letech, měl určité vyšší ambice. Zvlášť po velkém domácím výsledku proti favorizovanému soupeři.

„Jsme hodně zklamaní, především z toho, že jsme kromě domácího utkání s PSG nepředvedli to nejlepší, co umíme. Ale má to svoje důvody a myslím, že jsme udělali pro úspěch v soutěži všechno,“ řekl Howe.

Na jaře budou mít jeho svěřenci po vyřazení z evropských pohárů poněkud volnější program. Můžou ho využít k tomu, aby se z aktuálně sedmého místa dostali do nejlepší čtyřky a účast v milionářské soutěži si zopakovali. Třeba by si napodruhé, už v novém formátu, vedli lépe.

„Opravdu jsme si to užili a chceme se do Ligy mistrů jednoznačně vrátit,“ uzavřel Howe.