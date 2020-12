Nadšení z anglického soupeře. Skvělá prověrka, chceme postup, zní ze Slavie

Osmnáctého února 2021 přijede do Edenu elitní anglický celek, senzační mistr z roku 2016. O týden později čeká slávisty odveta v Leicesteru.

„Podíváme se zase do Anglie, do kolébky fotbalu,“ těší Masopusta po losu 1. kola vyřazovací fáze Evropské ligy. Jeho spoluhráč, o sedm a půl roku mladší talent David Zima, rovněž neskrýval nadšení.



„Jsem rád, že jsme dostali zrovna Leicester, chtěl jsem anglického soupeře,“ prohlásil Zima. „Ačkoli víc jsem si přál Manchester United...“



Slávisté se uvědomují, že je v play off, kam postoupili jako jediný český celek, nečeká snadný úkol.

Leicester City vizitka Rok založení: 1884

Klubové barvy: modrá a bílá

Největší úspěchy: mistr ligy 2016, 3x vítěz Ligového poháru (1964, 1997, 2000)

Stadion: King Power Stadium (kapacita 32 261 diváků)

Trenér: Brendan Rodgers

Současné opory: Kasper Schmeichel, Youri Tielemans, James Maddison, Jamie Vardy

„Pravidelně hrají nahoře v tabulce, poráží silné soupeře v Anglii, ale my na ně určitě zkusíme něco vymyslet,“ řekl Masopust. „Pro nás všechny to bude skvělá prověrka, zase si to vyzkoušet s top klubem v Evropě.“

Leicester vyhrál svou skupinu s Bragou, Luhanskem a AEK Atény, v anglické nejvyšší soutěži mu momentálně patří třetí příčka. Od mistrovského titulu v roce 2016 skončil v Premier League postupně dvanáctý (ale došel do čtvrtfinále Champions League), dvakrát devátý a pátý.



Do Prahy přijedou prvotřídní hvězdy v čele s Jamiem Vardym, bleskurychlým anglickým kanonýrem. „Patří mezi hvězdy celé Premier League, těším se na něj moc. Je otázkou, jak ty souboje budou vypadat...,“ pousmál se stoper Zima.

Masopust už plánuje, jak si bude volat s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem, bývalými parťáky, kteří v Anglii kopou za West Ham. „Hlavně trenéři ale budou nepochybně zjišťovat informace,“ uvedl.

„Já na Premier League koukám, takže Leicester trochu znám. Máme ale dlouhou dobu na to se nachystat a myslím, že se připravíme kvalitně,“ podotkl Zima.



A cíl? Jasný.

„Do zápasů půjdeme s tím, že budeme chtít postoupit. S ničím jiným by ani nemělo smysl hrát. Jít si to užít nemá cenu, my budeme chtít postoupit,“ dodal Masopust.