Hlavně, aby mohli přijít lidi, přeje si Trpišovský. Po losu si vzpomněl na Linekera

Po Seville, Chelsea, Barceloně, Dortmundu, Interu či Leverkusenu je Leicester dalším atraktivním protivníkem, na kterého Slavia v evropských pohárech narazí.



První zápas úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy odehraje v Edenu 18. února 2021, odveta je na programu o týden později v Anglii.

„Znovu se podíváme na ostrovy, což je skvělá zpráva. Navíc to vypadá, že tam bude pozvolna narůstat i počet diváků, teď jen nějak zařídit, aby fanoušci mohli dorazit i na zápasy v Praze. To bych si moc přál,“ řekl Trpišovský.

Takový duel by si kulisu zasloužil.

Přijedou Vardy, Maddison, Tielemans, všechno skvělí hráči, k tomu trenér Brendan Rodgers. Šancí vidět takový mančaft moc není. Je to moje velké přání, aby lidi na tenhle zápas mohli přijít. Víme, že to neovlivníme, ale bylo by smutné, kdyby byl stadion prázdný.

Jaký soupeř vás čeká?

Nesmírně těžký. Ve všech zápasech střílejí spoustu gólů, mají velmi rychlé hráče...

Jedno jméno za všechny: Jamie Vardy.

Jeden z mých nejoblíbenějších hráčů současnosti, je nádhera se na něj dívat. Podle mě patří mezi nejlepší útočníky na světě, sportovně tvoří možná padesát procent celého týmu.

Už tušíte, jak ho budete bránit?

Velmi složitě. Ze srandy jsem našim stoperům říkal, že budou muset přes zimu zrychlit o tři až pět kilometrů, aby se mu vůbec vyrovnali. Čeká nás vážně skvělý soupeř.

Využijete i poznatky vašich „zvědů“ z Anglie? West Ham letos i se Součkem a Coufalem vyhrál v Leicesteru 3:0.

Kluci tam zrovna odehráli skvělý zápas, ale myslím si, že informací budeme mít dost. Máme dva měsíce na přípravu, navíc je mnohem jednodušší i příjemnější sledovat zápasy anglické ligy než třeba studovat Beer Ševu v Izraeli. Myslím, že ani kluci to nenechají pouze na nás a sami budou na Leicester koukat. Na Premier League se ostatně díváme všichni, teď se budeme dívat dvojnásob.

Při poslední jarní účasti v Evropské lize jste došli až do čtvrtfinále, jaké cíle si dáváte nyní?

Jsme realisti. Čeká nás soupeř, který v Anglii prohání Manchester City, United, Liverpool... navíc je to všechno pořád dost daleko, mohou do toho promluvit zranění, případně přestupy. My se aktuálně soustředíme hlavně na závěr podzimní ligové sezony, pak na přípravu a start jarní části. Teprve potom se můžeme bavit o nějakých cílech pro Evropu.