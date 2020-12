Zlín se dál připravuje na Slavii. O případném odkladu se rozhodne později

Slavia vede ligu o pět bodů před Spartou, ale před podzimním finišem, během něhož na ni čekají tři utkání během osmi dnů, se ocitla ve složité situaci.

Pondělní testy na koronavirus vyšly pozitivní u vyššího počtu hráčů, což v klubu všechny překvapilo. V pátek před víkendovým utkáním proti Liberci totiž žádné problémy v kádru nebyly.

I proto šli na testy v úterý všichni znovu. Co kdyby pondělní výsledky přinesly velkou chybovost, zvlášť když by fotbalisté měli být bez příznaků onemocnění covid-19.

„Na základě výsledků jde Slavia rozhodnutím hygienické služby do karantény a středeční zápas ve Zlíně musí být odložen. Další opatření budou přijata v závislosti na úterním druhém kole testování a další komunikaci s hygienou,“ oznámil prostřednictvím svého twitterového účtu klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Utkání oficiálně odloženo ještě nebylo. Pokud však úterní testy potvrdí výsledky z pondělí, místní hygienická stanice v Praze s největší pravděpodobností uvalí na mužstvo karanténu. A pak zápas ve Zlíně řídící orgán soutěže Ligová fotbalová asociace (LFA) odloží.

„S klubem jsme v kontaktu a budeme reagovat na základě šetření hygieny,“ poznamenal Štěpán Hanuš z Ligové fotbalové asociace (LFA).

Výsledky vyšetření budou známy opět až večer. Slávisté jsou do té doby v izolaci, ve své bublině. Zlín se normálně připravuje, jako by se hrálo.

„Čekáme na oficiální vyjádření vedení ligy a dokud ho nebudeme mít, jedeme v normálním zápasovém režimu,“ řekl zlínský manažer Zdeněk Grygera s tím, že by klub potřeboval informaci u osudu zápasu co nejdřív.

Mužstvo má naplánovaný předzápasový trénink až na pozdní odpoledne kvůli středečnímu času výkopu (18.00). Pokud by se nehrálo, hráči by přišli na stadion dřív. Jenže jak testy slávistů dopadnou, se bude vědět až večer.

Pokud by se nakonec ukázalo, že pondělní vyšetření vykázalo velkou chybovost, hledaly by se možnosti, jak zápas odehrát. Jestli v původním termínu, nebo třeba ve čtvrtek.

Slávisté by rádi do Zlína vyrazili už den před utkáním. Pokud by zůstal středeční termín, museli by jet přes noc, nebo brzy ráno. Ani jedna z variant není pro trenéra Trpišovského, který v přípravě na utkání řeší i sebemenší detail, zrovna komfortní.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání.

Onemocnění covidem-19 postihlo v průběhu podzimu všechny týmy, většinou však v menší míře.

Slávisté měli nejvíc nakažených v první polovině listopadu, kdy na reprezentační sraz nemohli Kúdela, Bořil a Provod. Předtím se z mezistátního utkání v Izraeli vrátil s pozitivním výsledkem Holeš. V létě onemocnění postihlo Kuchtu.

Co se týče ostatních klubů, do karantény nedávno zamířil Baník Ostrava, jenž má odložená domácí utkání se Slováckem a Libercem.

A předtím Příbram, která si odložila duel na Slovácku.

V původním termínu nemohli hrát fotbalisté Českých Budějovic a Bohemians. V těchto případech však nešlo o klasickou karanténu. Týmy byly v izolaci jen do dalšího přetestování, ale svůj zápas v původním termínu nestihly.

Hrály však hned následují kolo a dohrávku měly na programu v nejbližším možném termínu.

U Slavie by se náhradní termín hledal obtížně už vzhledem k tomu, že postoupila do jarní části Evropské ligy.

A zvlášť obtížně, pokud by musel být odložen nejen duel ve Zlíně, ale také následující víkendový zápas s Bohemians a šlágr v Plzni, naplánovaný na 23. prosince.

Jarní část domácí nejvyšší soutěže začne 16. ledna a Slavia ve vyřazovací části Evropské ligy nastoupí proti Leicesteru 18. února. V té době by musela stihnout odehrát čtyři ligová kola, tři odložená utkání a ještě souboj v domácím poháru...