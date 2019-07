Spartu čeká Trabzonspor, Jablonec může jít na Wolverhampton

Jediná Sparta má jistotu, že si třetí předkolo Evropské ligy zahraje. Pondělní los ji přisoudil protivníka, který mezi šesti možnostmi byl rozhodně nejtěžší.

Trabzonspor je čtvrtým týmem turecké ligy minulé sezony, v kádru má i českého reprezentančního obránce Filipa Nováka či známého nigerijského záložníka Johna Obi Mikela, který prošel Chelsea.

První zápas se uskuteční 8. srpna na Letné bez diváků. Sparta pyká za řádění fanoušků při loňském utkání proti Subotici.

Odveta se hraje o týden později v Trabzonu, starobylém městu na břehu Černého moře, který je významným námořním přístavem.

Jablonec a Mladá Boleslav do 3. předkola musí nejdřív probojovat, svá první utkání 2. předkola proti Pjuniku Jerevan, resp. Šymkentu rozehrají ve čtvrtek 25. července.

A Plzeň by určitě byla nerada, pokud by se v něm objevila. Kvalifikace o Evropskou ligu se jí bude týkat jen v případě, pokud v 2. předkole Champions League vypadne s Olympiakosem Pireus. Pak by narazila na Royal Antverpy, čtvrtý tým belgické ligy.

Losovací akt se uskutečnil podle tradičního scénáře, ze skleněných nádob zástupce Evropské fotbalové unie (UEFA) netahal jména klubů, ale jen čísla.

Už dopředu byli účastníci rozdělení do pěti skupin a každému bylo přiděleno číslo od jedničky do desítky. Od jedničky do pětky byla nasazené kluby, od šestky do desítky nenasazené. Jablonec s Boleslaví byly mezi nenasazenými, Plzeň nasazená.

Sparta byla v páté skupině, kde bylo šest klubů nasazených a šest nenasazených, losovala zvlášť.

Los 3. předkola se uskutečnil ještě před startem 2. předkola, kdy není jasné, kdo postoupí. Například Sparta mohla narazit na vítěze souboje Lucern/KlaskvÍk, Utrech/Mostar, CSKA Sofie/Osijek či Honvéd Budapešť/Craiova. Dále na ni čekala Bnei Yeuhuda a Trabzonspor.