Wolverhampton získal z Realu stopera Valleja, nasadí ho už v pohárech

Fotbal

Zvětšit fotografii Jesus Vallejo v dresu Realu Madrid | foto: Reuters

dnes 17:11

Fotbalisty Wolverhamptonu, kteří by mohli ve třetím předkole Evropské ligy nastoupit proti Jablonci, posílil španělský obránce Jesús Vallejo. Dvaadvacetiletý stoper přišel do anglického celku z Realu Madrid na hostování. Bude tu působit do konce sezony.

Kapitán reprezentace do 21 let, kterou na nedávném mistrovství Evropy dovedl ke zlatu, je pro sedmý tým minulého ročníku Premier League první letní posilou. Vallejo přišel do Realu před čtyřmi lety ze Zaragozy a odehrál za něj celkem 19 zápasů. Většinu času strávil na hostování v Zaragoze a Eintrachtu Frankfurt. Vallejo by mohl poprvé za Wolverhampton nastoupit už ve čtvrteční odvetě druhého předkola Evropské ligy se severoirskými Crusaders, ve které budou Wolves hájit domácí výhru 2:0. Pokud anglický celek postoupí, může narazit na Jablonec, jenž však musí doma proti Pjuniku Jerevan odčinit prohru 1:2 z Arménie.