Vidíš, máme budoucnost. Kouč Barcelony chce přesvědčit Messiho, aby zůstal

PSG vs. Barcelona Paris St. Germain je loňským finalistou, předtím však v letech 2017 až 2019 vypadl třikrát za sebou v osmifinále. Na jaře 2017 neuspěl proti Barceloně přesto, že první duel doma vyhrál 4:0. V odvetě totiž podlehl 1:6.

Barcelona vypadla v osmifinále Ligy mistrů poprvé od jara 2007, kdy nestačila na Liverpool.

Francouzský útočník Kylian Mbappé z Paris St. Germain vstřelil svůj 25. gól v Lize mistrů ve věku 22 let a 80 dní a stal se nejmladším hráčem, který dosáhl tohoto počtu v soutěži. Rekord dosud držel Lionel Messi (22 let 286 dní).

Messi neproměnil svou čtvrtou penaltu v Lize mistrů, první od roku 2015 proti Manchesteru City. Na jaře 2012 neuspěl v semifinále proti Petru Čechovi z Chelsea, trefil břevno a Barcelonu to stálo postup.