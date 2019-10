Marodka před Dortmundem. Slavii můžou vypadnout Kúdela i Hovorka

Hrozí, že slávistický trenér Jindřich Trpišovský bude muset sáhnout do fungující stoperské dvojice. Před středečním utkáním Ligy mistrů s Dortmundem mají drobné šrámy oba střední obránci Ondřej Kúdela s Davidem Hovorkou. „Uvidíme až po zítřejším rozcvičení, zda to budou moci absolvovat. Bude to o jejich rozhodnutí, jestli půjdou přes bolest,“ líčil kouč českého fotbalového šampiona.

„V pondělí oba dva trénovat nemohli, dneska zvládli jen určitou část. Uvidí se během dopoledního rozcvičení, pár hodin k dobru nám třeba pomůže,“ pokračoval Trpišovský. Pro slávisty by absence byť jednoho z nich byla velkou komplikací. Kúdela a Hovorka jsou klíčovou součástí sestavy, je to sehraný pár. Zvládli spolu deset zápasů, v Lize mistrů nastoupili bok po boku ve všech třech dosavadních případech. A byl z toho jediný obdržený gól, minule v nastaveném čase na Interu Milán při remíze 1:1. Slávistická defenziva funguje, vždyť mistr inkasoval doposud pouze třikrát, z toho dvakrát v nejvyšší soutěži. U výhry 5:1 nad Teplicemi byli oba zmiňovaní stopeři, u remízy 1:1 v Opavě pouze Kúdela. Víc zápasů - tři - zatím vynechal Hovorka, jeho parťák scházel jedinkrát, ale minulé utkání s Mladou Boleslaví kvůli zranění nedohrál. Pokud by nemohl nastoupit jeden z nich, zaskočí ve středu obrany Michal Frydrych. Kdyby však scházeli oba dva, Slavia má obrovský problém. Ladislav Takács, který na konci přestupního termínu přišel na hostování z Mladé Boleslavi, je stále zraněný. „Svalový problém,“ podotkl kouč. Slavia Praha - Borussia Dortmund středa 18.55, rozhodčí Björn Kuipers (Nizozemsko) Předpokládané sestavy Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Weigl, Hakimí - Delaney (Dahoud), Witsel - Sancho, Reus, T. Hazard - Götze. Jedinkrát se stalo, že ve středu obrany nehrál ani Kúdela, ani Hovorka - při pohárovém triumfu nad Vyšehradem (8:0) nastoupil po boku Frydrycha záložník Jakub Hromada, který však není na pohárové soupisce. Liga mistrů v televizi O2 TV Sport nabídne k zápasu Slavie s Dortmundem bohatý program, který začíná už od 18 hodin. V hlavním studiu přivítá moderátor Petr Svěcený jako hosty Luboše Kozla a Tomáše Ujfalušiho. Dále budou k vidění trenéři Jindřich Trpišovský, Lucien Favre, sportovní ředitel Dortmundu Marc Zorc, o Borussii budou vyprávět také Patrik Berger nebo Štěpán Vachoušek. Hosty budou i Vladimír Šmicer, hokejisté Chicaga Blackhawks David Kämpf a Dominik Kubalík nebo zpěvák Richard Krajčo.

„Odehráli jsme pomalu nejvíc zápasů v celé Evropě, trochu nás to dostihlo. Kumuluje se nám přetížení hráčů,“ uvedl Trpišovský, kterému se však otevřela nová varianta do zálohy. Ibrahim Traoré se sice zapojil do otevřené části předzápasového tréninku, ale stále ho limituje zranění z Interu. Zpátky v plné přípravě je ovšem Petr Ševčík. A podle slávistického trenéra bude kvalita ve středu pole klíčem k úspěchu. „Nad složením zálohy dumáme, hra Borussie je odlišná od Interu. Dortmund přes Witsela, Dahouda nebo Reuse získává velkou převahu, oni pak uvolňují ty rychlé křídelní hráče. Takže střed hřiště bude pro oba týmy nesmírně důležitý, kdo to tam zvládne lépe, bude mí velkou šanci na úspěch,“ dodal Trpišovský.