Slavii sledoval už proti Kluži. Bude to velmi těžké, varuje kouč Dortmundu

Ten chvíli předtím zkušeného obránce vychválil, když mluvil o tom, jak na dortmundskou defenzivu vyzrát.

„Pokud nastoupí právě on, bude to vysoká škola fotbalu,“ prohodil „Hraje s nesmírnou elegancí. Pokud se některý z našich proti němu dokáže prosadit, ukáže nám to, že by mohl být útočníkem číslo jedna.“

Co na to Hummels?

„Doufám, že slávistický trenér bude mít pravdu. Snad mu na hřišti dokážu, že mě má dobře nastudovaného,“ zazubil se. „A doufám, že se Slavia nedostane do žádných nebezpečných situací a že se nám zápas celkově povede.“

To v poslední době pro Borussii tak úplně neplatilo: dvakrát v řadě v lize jen remizovala, po šesti kolech je až osmá. To je málo, a tak se během tiskové konference v Edenu přetřásala mimo jiné i budoucnost trenéra Luciena Favreho.

„Tlak znám třicet let, jsem na něj zvyklý,“ odpálil šedovlasý kouč přímý dotaz. A víc mluvil o Slavii a o tom, jaký dojem na něj český mistr udělal.

„Očekáváme velmi těžké utkání. Viděli jsme, jak hrála Slavia na Interu, že tam zaslouženě získala bod,“ ocenil soupeře. „Má hodně běhavý tým, hráči se pohybují ve správných místech. V Miláně hráli před bouřlivou atmosférou a i tady čekám plný stadion.“

Ten by měl Slavii hnát za dalším dobrým výsledkem. Už čtyřiadvacetkrát v řadě neprohrála, což Favre dobře ví. I proto před novináři odmítl český tým označit za outsidera.

„Já ji viděl už v kvalifikaci o Ligu mistrů proti Kluži, koukal jsem na oba zápasy. A už tam bylo vidět, jak dobře Slavia hraje,“ zdůraznil. „Kluž teď v Evropské lize porazila Lazio, taky hraje výborně, což jen dokazuje, jak se fotbal vyrovnává. Úroveň českých nebo rumunských týmů se už blíží západní Evropě.“

Přesto Dortmund dorazil do Prahy s nálepkou velkého favorita. A také s odhodláním napravit předchozí dvě ligová zaváhání.

„Dvakrát jsme to soupeři udělali snadné, pouštěli jsme je do šancí, nechali je vstřelit gól. Teď to chceme napravit,“ vyhlásil za všechny Hummels. „Jsme nažhavení ukázat, že umíme hrát lépe. Chceme ukázat pravou tvář Borussie.“

VIDEO: Fotbalisté Slavie trénovali před zápasem s Dortmundem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zápas berou zodpovědně jak hráči, tak mediální oddělení klubu: v Praze dokonce reportéři z Borussie stihli vyzpovídat Tomáše Rosického, sportovního ředitele Sparty a jednu z klubových legend - video s krátkým kvízem pak umístili na klubový Instagram.

Nezaskočili ho ani tak otázkou, jestli měl raději přezdívku Schnitzel (řízek), nebo Mozart, jako spíš tou následující: Sparta, nebo Slavia?

„To je stejné, jak kdybyste se mě zeptali, jestli Dortmund, nebo Schalke. Na to snad vůbec nemusím odpovídat, ne? Prosím, takové otázky mi už nedávejte,“ culil se Rosický.

Pro středeční večer se nabízí jiná otázka: Slavia, nebo Borussia?