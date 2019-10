Slavia se nebojí. I když na ni zaútočí žlutočerní nájezdníci

Panika skutečně nastala, ale jen v autobuse. Zápas fotbalové Ligy mistrů s Monakem, na který mužstvo vyráželo, musel být přeložen. Nejhůř dopadl španělský obránce Marc Bartra, kterému operovali zlomenou ruku.

Atentátník nakonec nevydělal ani cent. Soud ho naopak poslal na čtrnáct let do vězení za pokus o vraždu osmadvaceti lidí.

Ale pojďme pryč z minulosti, protože ten samý černý autobus teď brázdí pražské ulice. S výrazně žlutým nápisem Echte Liebe (Opravdová láska) ho nepřehlédnete.

Ano, fotbalová Borussia je tady!

Blíží se velké dobrodružství.

Slavia - Dortmund, Liga mistrů, díl druhý. Ve středu 18.55.

„Nejtěžší soupeř z těch tří, které nám nalosovali,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský. Náhle zvedl obočí a lehce se opravil: „I když možná v Barceloně na Nou Campu změním názor.“

Slavia je nadále outsiderem skupiny, ovšem v premiéře na hřišti Interu Milán předvedla, že se nemusí a nechce strachovat. Mít trochu víc štěstí, odvezla si ze San Sira vítězství, ale ani remíza 1:1 není k zahození. Bude klíčové, jak dopadne dnešní večer. Kdyby totiž slávisté obstáli i proti černožlutým nájezdníkům, celá Evropa zbystří.

Slavia - Dortmund Hraje se ve středu od 18.55 hodin v Edenu. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport. Online reportáž sledujte na idnes.cz/sport. Rozhodčí: Kuipers (Niz.). Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Weigl, Hakimí - Delaney (Dahoud), Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Götze.

Mimochodem, Liga mistrů se vrací do Prahy po osmi letech. I tehdy se hrála v Edenu, jen s doplněním, že tam byla Plzeň v azylu.

Tentokrát je nadšený sešívaný národ. Vycítil, že může prožít další vlnu euforie. Zatímco kvalifikační šlágr s Anglií, který se hraje příští pátek, ještě není vyprodaný, což je nepochopitelné, v Edenu už dávno nejsou volná místa.

Slavia je v kurzu. Získala titul. Znovu vede ligu. Hraje náročně, pestře, agresivně, nebojácně, prakticky nedostává góly.

Ale přiznejme si, Borussia je světový kalibr, který v prvním kole Ligy mistrů deptal Barcelonu. Po remíze 0:0 Dortmund žehral na to, že neproměnil penaltu a zpackal moře šancí. Pokud si nechce zkomplikovat cestu do jarního osmifinále, měl by proti Slavii uspět. Zbraně na to má, byť nejlepší střelec Paco Alcácer nepřiletěl kvůli zranění achilovky.

VIDEO: Fotbalisté Slavie trénovali před zápasem s Dortmundem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stačí pár jmen, abyste pochopili.

Marco Reus, třicetiletý kapitán. Možná nejšikovnější útočník, který kdy v Dortmundu hrál. Nemít pech na zranění, už dávno by kopal za Real Madrid nebo Manchester City.

Mario Götze, malý velký muž, který Německo posadil v roce 2014 na světový trůn finálovým gólem v prodloužení.

Mats Hummels, další mistr světa, stožár ze středu obrany. S Dortmundem a s Bayernem vyhrál dohromady pět ligových titulů.

Mats Hummels z Dortmundu se protahuje na tréninku před zápasem se Slavií.

Axel Witsel, belgický záložník, kterého na půldruhého roku zlákaly čínské stamiliony. Pak zjistil, že mu velký fotbal chybí.

Liga mistrů v televizi O2 TV Sport nabídne k zápasu Slavie s Dortmundem bohatý program, který začíná už od 18 hodin. V hlavním studiu přivítá moderátor Petr Svěcený jako hosty Luboše Kozla a Tomáše Ujfalušiho. Dále budou k vidění trenéři Jindřich Trpišovský, Lucien Favre, sportovní ředitel Dortmundu Marc Zorc, o Borussii budou vyprávět také Patrik Berger nebo Štěpán Vachoušek. Hosty budou i Vladimír Šmicer, hokejisté Chicaga Blackhawks David Kämpf a Dominik Kubalík nebo zpěvák Richard Krajčo.



Jadon Sancho, obrovský talent z Anglie. Je mu devatenáct a už hraje stabilně za reprezentaci. Jen kariéru netradičně odstartoval v bundeslize.

Raphaël Guerreiro, Portugalec, mistr Evropy z roku 2016.

Thorgan Hazard, mladší brácha hvězdného Edena z Realu Madrid. Dortmund za druhého z Hazardů poslal v létě do Mönchengladbachu skoro tři čtvrtě miliardy korun.

To snad stačí, abyste si udělali obrázek, jaké síle bude Slavia čelit.