Splněný sen i noční můra. Trpišovský o Dortmundu: Je to továrna na fotbal

Dlouhé roky současný slávistický kouč k černožlutému klubu z Vestfálska vzhlíží. Obdivuje práci Jürgena Kloppa, který si právě jako trenér Dortmundu udělal ve světě jméno.

Slavia - Borussia Dortmund středa 18.55, rozhodčí Björn Kuipers (Nizozemsko) Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Weigl, Hakimí - Delaney (Dahoud), Witsel - Sancho, Reus, T. Hazard - Götze.

„Ještě když jsem byl na Žižkově a měli jsme tam velké problémy, mým snem bylo z Viktorky udělat takový český Dortmund. Bylo to v době, kdy se i oni vzpamatovávali z finančních trablů, a dokázali to cestou mladých hráčů, které na trhu zhodnotili a ještě je perfektně nahradili. To opakují dosud, a proto jsou po šesti letech o spoustu kroků dál,“ ocenil Trpišovský.

Vaše cesty se nyní střetávají v základní skupině Ligy mistrů.

Dortmund je strašně vyspělý klub, mašina, továrna na fotbal. Jsem šťastný, že máme tu možnost si proti nim zahrát. I když po té sportovní stránce přiznávám, že bych raději hrál s někým jiným. Moc těžších soupeřů proti nám stát nemůže.

V čem je Dortmund nejsilnější?

Strašně hezky se na ně dívá, hrají nesmírně kultivovaný fotbal. A musím říct, že nás v Evropě po dlouhé době čeká mančaft, který na tom není jen skvěle fotbalově, ale také atleticky. Mám pocit, že když vybírají nové hráče, tak nevezmou žádného, který nazaběhne stovku pod jedenáct vteřin. V týmu mají směs vytříbené techniky, skvělých individualit, obrovské rychlosti a kombinační síly. Sancho, Götze, Hazard jsou všichni fantastičtí jeden na jednoho a takový Hakimi? Když jsem ho viděl, vyrazil mi dech. Je to nesmírně komplexní tým.

V bundeslize ale dvakrát po sobě remizoval. Naposledy o víkendu doma proti Brémám.

My ty zápasy viděli a víme, že i když nezvítězili, byli dominantní s míčem, nebezpeční a nesmírně rychlí při přechodu do útoku. Mají čitelnou a jednoznačně viditelnou šablonu, podle které hrají a která je nesmírně kvalitní. Ani v zápasech, které se jim výsledkově nepovedly, je nikdo nepřehrál. Ani Barcelona ne. Vytvářejí si neskutečný počet brankových příležitostí.

Zaměřujete se při přípravě na takové utkání víc na soupeře, nebo na vlastní hru?

U evropských pohárů to bývá z devadesáti procent o soupeři, které se hráčům snažíme představit. Na druhou stranu Dortmund všichni znají z televize, takže je to paradoxně jednodušší než například před Kluží, která na tom sice po sportovní stránce byla skvěle, ale spoustu z těch fotbalistů předtím vidíte poprvé v životě.

Německá média kritizují Dortmund v nové sezoně za chabé bránění standardních situací, pokusíte se toho využít?

Vnímáme, že při bránění to má Borussia hodně postavené na Hummelsovi a Witselovi. A když jeden z nich nehraje, mohou mít problémy, protože ostatní hráči jsou sice rychlí, techničtí, fotbaloví, ale už tolik neoplývají kvalitní hrou ve vzduchu. Na druhou stranu: my si nejdřív musíme nějaké standardky vytvořit, bez toho to nepůjde.