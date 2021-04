V odvetě se může stát cokoliv, říká Guardiola. Dostane už City do finále?

Má dobře nakročeno k tomu, aby fotbalový Manchester City konečně dostal do finále Ligy mistrů. A třeba ji i celou vyhrál. „Je to sen a rozhodně se o to pokusíme,“ prohlásil trenér Pep Guardiola krátce poté, co jeho mužstvo v Paříži porazilo domácí St. Germain 2:1.