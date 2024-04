Guardiola po vyřazení: V jiném sportu bychom vyhráli. Frustrující, soptil Días

34 ku 8, taková byla statistika střel ve prospěch Manchesteru City.

Po úvodní brance, kterou obstaral ve 12. minutě Rodrygo, sledovali diváci na stadionu Etihad jednostranný zápas. Jenže City nakonec ze své převahy vytěžilo jediný gól, u kterého mu navíc hodně pomohl nepovedený obranný zákrok Antonia Rüdigera.

„Udělali jsme, co jsme mohli, hráli jsme výtečně ve všech ohledech. Bohužel jsme nedokázali vyhrát, tak prosté to je,“ krčil rameny Guardiola.

Po vyrovnávací trefě Kevina De Bruyneho neproměnili domácí několik dalších příležitostí, a tak následovalo prodloužení. V něm postupně oběma týmům viditelně docházely síly, fanoušci viděli pouze jednu střelu mezi tři tyče a šlo se do penalt.

„Těm se vždycky chcete vyhnout, zvlášť pokud v zápase dominujete tak, jako tomu bylo v našem případě. Těžko se to kouše, je to frustrující, ale musíme to hodit za hlavu,“ mínil stoper Rubén Dias pro TNT Sports.

City v rozstřelu po první sérii vedlo, ale dva úspěšné zákroky brankáře Andrije Lunina všechno změnily. Real nerozhodila ani kuriózní situace, když pátou penaltu s velkým přehledem proměnil domácí brankář Ederson. Brazilec byl vzápětí krátký na pokus Rüdigera.

„Když přišly na řadu penalty, byli jsme si jistí, že postoupíme. To je asi jediný způsob, jak můžete na Manchesteru City vyhrát,“ uznal trenér Realu Carlo Ancelotti. „Obětujete všechno a jdete si pro výhru za každou cenu. Pep Guardiola nám hned po závěrečném hvizdu pogratuloval a popřál hodně štěstí, je to skvělý chlap.“

„Fotbal je o střílení gólů a v tom byli při pokutových kopech o něco lepší než my. Proto jsou v semifinále a my ne. Rozhodují drobnosti. Někdy vyhrajete, někdy ne,“ pravil Guardiola.

Namlsaní diváci možná doufali v podobnou přestřelku jako před týdnem v Madridu (3:3), ale na to hrál v odvetě Real až příliš zataženě. „Abych byl upřímný, na hřišti jsem viděl jenom jeden tým,“ těžko kousal porážku záložník Rodri.

Určitě ví, že City mělo našlápnuto k tomu obhájit celkové vítězství a třeba znovu zabojovat o zisk treblu. Ani jedno se jim však nepodaří. Je symbolické, že mu v tom zabránil zrovna Real Madrid, který dosud jako jediný v novodobé historii vyhrál Ligu mistrů dvakrát, a posléze i třikrát po sobě...

„Teď musíme být silní, pořád bojujeme o další dvě trofeje,“ burcoval Dias. Program City je neúprosný. Už v sobotu totiž hraje semifinále FA Cupu proti Chelsea, necelé tři dny po zápase s Realem.

Ten čeká o víkendu El Clásico a pak už dvanácté semifinále milionářské soutěže v posledních čtrnácti letech. Utká se v něm s mnichovským Bayernem, přes který si naposledy dokráčel až pro celkový triumf. Povede se mu to i letos? Dost možná nejtěžšího soupeře už má za sebou.