Nejdřív radost, pak drama. Vyloučení změnilo úplně všechno, krčil rameny Xavi

Domácí na Olympijském stadionu na kopci Montjüic brzy vedli a hýčkali si dvougólový náskok v součtu s úvodním utkáním (3:2) z Paříže.

Jenže neuběhla ani půlhodina, když pětadvacetiletý uruguayský stoper Araújo po vlastní chybě v rozehrávce neohrabaně sáhl po unikajícím Barcolovi. Byl před brankářem poslední, a tým tak oslabil.

„Araújo jednal s vědomím, že to pokazil a že je to zase on, co tu situaci musí napravit. Šel do souboje možná s přemírou snahy a podle mě je to jasná červená karta,“ vysvětloval na záběrech televizní expert a bývalý prvoligový záložník Zdeněk Folprecht na stanici Premier Sport 2. „Vidíme tam dvě věci: zaprvé ruka do obličeje, zadruhé kopnutí do nohy.“

„Od té doby to byl velký zmatek, samé souboje, hodně do toho vstupoval rozhodčí, který byl na můj vkus vidět až moc,“ přidal Karel Poborský, někdejší hráč Manchesteru United a stříbrný reprezentant z Eura 1996.

Rumunský sudí István Kovács do zápasu často vstupoval, udělil celkem devět žlutých karet a zmíněné dvě červené.

„Je to pak vždycky těžší, když se snažíte dohnat utkání jen v deseti. Rád bych věděl, jaké by to bylo, kdybychom se utkali v plném počtu,“ prohodil pro Movistar trenér Xavi.

Barcelonský Iňigo Martínez (vlevo) a pařížský Kylian Mbappé (v bílém) vidí žlutou kartu.

Ten se po Araújově vyloučení rozhodl vystřídat šestnáctiletého Yamala, jenž připravil první gól. Místo něj poslal do hry stopera Martíneze, čímž přišel o rychlost v brejcích.

„Nebyli jsme si jistí, co přesně udělat, ale nakonec jsme se rozhodli pro stabilnější hru a lepší kontrolu balonu. To jsou prostě ty následky, když jdete do oslabení,“ vysvětlil čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Ani on sám pak svým svěřencům v klíčových chvílích pomoci nemohl, když viděl už třetí červenou kartu coby trenér, čímž současně předstihl sám sebe v roli hráče – za celou předchozí kariéru totiž nasbíral jen dvě.

Nedlouho po jeho zkratu pak Cancelo fauloval na kraji vápna Dembélého a hostující Mbappé zvrátil celkový výsledek proměněnou penaltou.

„Úplná blbost, Dembélé si tam dal dobře nohu před Cancela, čímž se dostal mezi míč a obráncovu levou nohu. Od Cancela je to nesmysl, protože soupeř si v tu chvíli kryje balon slabší nohou a dává ho mimo vápno směrem pryč od brány, nemůže s tím nic dělat,“ kroutil hlavou Folprecht.

Kylian Mbappé z Paříže proměňuje penaltu proti Barceloně.

„Je to nějaká přemotivovanost, momentální vyšší adrenalin, zkratové chování. Normálně by to neudělal, protože míč jde z vápna, stačilo ho vykrokovat. Takový zákrok nic neřešil a v podstatě bylo po zápase,“ doplnil Poborský.

Mbappé na závěr přidal ještě jeden gól, čímž definitivně pohřbil barcelonské naděje na případné prodloužení. To ostatně v některých chvílích nemuselo být daleko.

Například polský kanonýr Lewandowski spálil hned několik šancí, domácí mohli také už v úvodu vést hned o dvě branky. Pozornost nejen diváků na tribunách, kteří ke konci utkání se slzami pokládali obličeje do dlaní, si vyžádal také zákrok na záložníka Gündogana.

Zklamaní fotbalisté Barcelony po gólu PSG.

Ten se probíjel do vápna, když o něj zezadu škobrtnul Vitinha. „Což je pro mě faul, protože on v tu chvíli nemůže dělat nic jiného než spadnout,“ popisoval Folprecht. „Gündogan je dávno před soupeřem a absolutně to neovlivní. VAR nevstupoval asi proto, že už tam byl připravený Marquinhos, ale asi do toho vstupovat měl. Gündogan neudělal nic špatně.“

„Snažili jsme se, měli jsme šance. Přesto je proti tak silnému týmu hra v oslabení prakticky nemožná,“ uznal pak obránce Koundé pro Canal+.

„Umístili jsme se důstojně. Nepochybuji o tom, že se Barcelona příště předvede mnohem lépe,“ doplnil Xavi, jenž ale na její lavičce už v létě jistě nebude.