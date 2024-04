A teď do finále. Jsem hrdý, postoupili jsme zaslouženě, řekl kouč Dortmundu

Borussia v úterní čtvrtfinálové odvetě vyhrála 4:2, celkově Atlético zdolala 5:4. V semifinále, které si zahraje poprvé od roku 2013, ji čeká Paris St. Germain, který vyřadil jiného španělského soupeře Barcelonu.

Pikantní je, že Dortmund a St. Germain se potkaly už ve skupině.

„Jsem nesmírně šťastný. Atmosféra byla mimořádná. Měli jsme dva momenty, které nás mohly vyřadit, ale byli jsme silní. Jsem hrdý na to, že jsme si postoupit zasloužili proti týmu, jako je Atlético Madrid,“ citoval Terzice web UEFA.

Borussia si z Madridu přivezla porážku 1:2. Odveta měla tři zásadní fáze. Skvělý první poločas domácích, po němž vedli 2:0 a byli v euforii.

Trenér čtvrtého týmu španělské ligy Diego Simeone o přestávce razantně zareagoval, vystřídal tři hráče. Hosté ve druhém dějství vyrovnali a v tu chvíli postupovali. Dortmund se však znovu vzchopil a dvěma góly v rozmezí tří minut rozhodl.

„Byl to bláznivý zápas pro fanoušky i pro nás,“ řekl záložník Julian Brandt, vyhlášen mužem zápasu. „Za cenu jsem rád, ale pro mě byl naším nejdůležitějším hráčem Marcel Sabitzer.“ Ten dal gól a na dva přihrál.

„Proti PSG jsme ve skupině hráli dobře doma, ale ne venku. Chceme teď být lepší a samozřejmě se dostat do finále,“ řekl Brandt.

Diego Simeone, kouč Atlétika Madrid, během utkání v Dortmundu.

Dortmund na podzim ovládl nabitou skupinu F se ziskem 11 bodů. O tři méně měly PSG a AC Milán, jen pět bodů získal poslední Newcastle.

Doma Borussia remizovala s Paris St. Germain 1:1, jedinou porážku (0:2) si připsala právě v Paříži.

„V odvetě s Atléticem nikdo nedaroval soupeři ani metr hřiště. Byli jsme extrémně pracovití a bylo opravdu zábavné takový zápas hrát. Nikdy předtím jsem nehrál na této úrovni a jsem velmi hrdý, že jsem se svým týmem v semifinále Ligy mistrů. Bude určitě jiné než zápasy ve skupině,“ ujistil útočník Niclas Füllkrug, autor třetího a možná nejdůležitějšího gólu.

Atlético marně čeká na další postup mezi čtyři nejlepší v Lize mistrů od roku 2017. „Tým se až do konce snažil vyhrát zápas, který byl vždy opakem toho, co jsme chtěli. Dortmund bohužel dobře zareagoval na to, že jsme vyrovnali na 2:2. Dokázal využít domácího prostředí,“ uznal kouč Simeone.

„Vyřazení je samozřejmě rána, protože jsme vynaložili obrovské úsilí. Předvedli jsme skvělou sezonu v Lize mistrů, ale tohle bolí. Jsme naštvaní, chtěli jsme postoupit. Fotbal umí být krutý, musíme zvednout hlavy a především poděkovat našim fanouškům, kteří s námi cestovali,“ litoval záložník Koke.