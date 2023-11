Chorý: V létě by nikdo takovému postupu nevěřil. Repre? Ještě mi to nedochází

„Kdyby nám někdo před začátkem skupiny řekl, že po čtyřech zápasech budeme mít plný počet bodů a budeme slavit postup do osmifinále, tak tomu asi nikdo neuvěří,“ usmál se Chorý.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka při premiérové účasti v hlavní fázi Konferenční ligy vyhráli všechny čtyři úvodní zápasy s Ballkani, Astanou i Dinamem Záhřeb a ve skupině C si dvě kola před koncem zajistili postup do jarního play off z prvního místa.

Chorý znovu proměnil penaltu naprosto suverénně, prudkou ranou k levé tyči.

„Jak jsem dostal míč, tak jsem přestal všechno vnímat a jenom se soustředil, protože jsem věděl, že to kopnu doleva. Ani jsem nevěděl, že tam byl jiný gólman než v Záhřebu,“ přiznal.

Předtím mu rozhodčí Tasos Sidiropulos neuznal gól kvůli útočnému faulu na brankáře Danijela Zagorace, s čímž příliš nesouhlasil. „Klasicky jsem vyskočil, gólman šel do mě. Ani ruce jsem tam neměl. Těžko říct, rozhodčí se na to pak ani nedíval,“ popsal Chorý.

V hektické druhé půli pak sudí po zásahu videorozhodčího odvolal penaltu pro Dinamo a v nastaveném čase i vyrovnávací gól.

„Napřed jsem si myslel, že se řeší faul na Jindru (Staňka). Nakonec se zkoumal ofsajd. Po zápase mi říkal Kopi (Jan Kopic), že to viděl jednoznačně a myslel, že to bude ofsajd. On to možná věděl jistě, ale jedenáct tisíc lidí bylo našponovaných a na špičkách,“ řekl vytáhlý útočník.

Hodně si následně užil pozápasové oslavy.

Záložník Dinama Záhřeb Marko Bulat (vlevo) se snaží obehrát plzeňskou obranu.

„V kotli bylo neuvěřitelné množství lidí, děkovačka byla obzvlášť hlasitá. Náramně jsem si to užil. Pro tohle fotbalista hraje, aby ho vyvolával celý stadion. My si to dnes užívali plnými doušky. Není to jen o mně, že jsem dal branku. Musím pochválit celý tým, stejně jako na Slavii (při nedělní ligové výhře 2:1) jsme si sáhli na dno a zvládli to,“ prohlásil Chorý.

Prozradil, jak nejlíp zregenerovat před nedělním ligovým duelem se Slováckem. „Třeba deset piv. Ne, to samozřejmě ne. Důležitý bude spánek. Pak lehký trénink a jít na to. Nic jiného se nedá dělat,“ podotkl s úsměvem autor šesti soutěžních branek v sezoně.

Zopakoval, jak si váží premiérové pozvánky do národního týmu pro kvalifikační zápasy s Polskem s Moldavskem.

„V reprezentaci jsem prošel všemi kategoriemi, v áčku jsem ještě nebyl. Za pozvánku jsem rád. Ale ještě mi to pořádně nedochází. Chtěl jsem se soustředit na Dinamo,“ uvedl Chorý, který některé negativní reakce na svou nominaci neřeší. „Popravdě to nevnímám. Mohlo by mě to nějak ovlivnit. Nemá to cenu. Kluci mě trochu popichovali. Je to v rámci možností, to je hezké,“ dodal.