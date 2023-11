Devět minut hrůzy. Spadli jsme mentálně do hlubin, litoval Koubek

„Po čtvrtém gólu už jsme byli jako píchlá guma, neměli vzduch. Kondičně, ale hlavně mentálně jsme spadli do hlubin,“ ulevil si po duelu patnáctého kola trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Co se stalo během těch pár minut, kdy jste utkání ztratili?

Byl to výpadek. Góly si byly dost podobné, hlavně druhý a třetí. Nezachytili jsme protiútoky Slovácka po dohraných osobních soubojích a odražených míčích. Mužstvu mám co vytýkat. Při druhé brance jsme pustili do brejku rychlého Jurošku a pak nenavázali volného Havlíka, který skóroval. Udělali jsme zásadní chyby v obranné činnosti, měli špatné reakce po odražených míčích.

Mohou chyby pramenit i z únavy při náročném programu?

Od začátku jsem cítil, že nám chybí krůček nebo dva, abychom byli schopní na soupeře šlapat. Tam faktor únavy nějakou roli možná hraje, hráli jsme pětadvacátý soutěžní zápas v sezoně... Udělali jsme oproti pohárovému čtvrtku se Záhřebem tři změny, ale ty tomu neprospěly, to si řekněme otevřeně. Nebylo to ono, nebyl to náš den. Mrzí mě to, protože zápas mohl dopadnout úplně jinak. Je to hloupá porážka, dělali jsme individuální chyby. Zdevalvovali jsme tím trochu minulý týden, ale stalo se.

Brzy jste se dostali do vedení, nalomila vás už vyrovnávací branka těsně před koncem prvního poločasu?

Zbytečně jsme se tam vrhali do střely, Dweh před Staňkem tečoval míč. V první půli toho soupeř moc neměl, my jsme naopak zahodili dvě velké šance na zvýšení náskoku, Jirka netrefil prázdnou branku. Klíčové chvíle byly proti nám. O pauze jsme vystřídali a druhou půli začali velice dobře. Pevně jsem věřil, že to zvládneme. Jenže jsme zase neproměnili dvě velké příležitosti. A pak přišel příběh těch devíti minut. Čtvrtý gól už zapadl do scénáře zmaru, nenašli jsme recept.

Dělal vám problém i vysoký presink Slovácka?

Soupeř dobře napadal naši rozehrávku, proto jsme museli dávat hodně dlouhých balonů. Paradoxně jsme z nich byli nebezpeční, i naše gólová akce začala dlouhým nákopem. Ale chyběla nám mezihra, abychom byli víc na balonu, v kombinaci. Nedařilo se příliš hráčům ve středu pole, tam jsme minisouboj s trojicí Slovácka prohrávali.

Obrannou trojici jste nechal beze změny, znovu zůstal na lavičce kapitán Hejda.

Lukáš (Hejda) se určitě dostane do hry. Ve čtvrtek nás čeká pohár v Olomouci, Dweh odjíždí na reprezentaci.

Zrovna Dwehovi se utkání moc nepovedlo.

Se Sampsonem jsme byli velmi spokojení na Slavii i ve čtvrtek proti Záhřebu. Teď mu to moc nesedlo, ale svezl se s celým týmem. Tam bych příčinu porážky nehledal. Je to souhrn více faktorů. Chybí nám dva významní útočníci, dnes se to na nás podepsalo. Nechci ale říkat velká slova jako debakl nebo waterloo. Je to sport. Slovácko se postupně dostalo do herního rauše, všechno jim vycházelo, hráči, kteří se dosud neprosazovali, najednou udeřili. Měli i štěstí, přežili naše šance a pak nás zlomili. Po skvělých zápasech na Slavii a se Záhřebem nás to doběhlo.

Je to třetí porážka ze čtyř posledních ligových zápasů. Velký problém?

Je to určitě mrzuté. Hrajeme o co nejlepší umístění, tak to je od začátku sezony. Nějakou porážku jsme kompenzovali nečekanými body na Slavii, ale prohrávat doma je samozřejmě špatně. Karviná, teď Slovácko, na tyhle porážky nejsme zvyklí. Je to obrovská ztráta.