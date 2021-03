Jak se nestaví zeď. Hráči podle kouče necítili nebezpečí a Juventus končí

Pět minut před koncem druhé poloviny prodloužení se k přímému kopu z dobrých pětatřiceti metrů postavil Sérgio Oliveira. A nachytal brankáře Szczesného ranou skrz zeď.

Fotbalisté Juventusu stáli příliš daleko od sebe, hvězdný útočník Cristiano Ronaldo se dokonce otočil zády.

„Hráče do zdi určujeme. Nikdy předtím se nestalo, že by se otočili. Asi se jim zdálo, že se kope příliš daleko a necítili nebezpečí,“ krčil rameny zklamaný kouč Andrea Pirlo.



„Byla to chyba, která se běžně nestává. Hráči si mysleli, že to není nebezpečná situace, a dostali jsme gól.“



Co naplat, že dvě minuty poté vrátil Juventusu vedení 3:2 Rabiot. Celkové skóre 4:4 se dvěma inkasovanými brankami na domácím stadionu znamená pro italského šampiona hořký konec už v osmifinále.

„Začali jsme dobře, ale Álvaro Morata svou šanci neproměnil. Pak jsme chybovali a soupeř kopal penaltu. Ve druhé půli jsme už ale hráli tak, jak jsme měli. Navíc nám pomohlo soupeřovo vyloučení,“ hodnotil Pirlo.



Jeho svěřenci se díky dvěma zásahům Federica Chiesy dostali zpátky do hry. Rozhodující gól ale do konce základní hrací doby nedali. Nejblíže byl Juan Cuadrado, který napálil břevno.

„Když jsem střílel, vybavil se mi gól z Madridu (proti Atlétiku v roce 2019). Tentokrát to ale bohužel skončilo na tyči,“ litoval Cuadrado.

„Pro mě je těžké cokoliv říct. Jsme prostě zklamaní. Chtěli jsme postoupit. Za první poločas jsme si jít dál nezasloužili, ale ve druhém jsme hráli dobře,“ mrzelo Chiesu, který ve dvojzápase skóroval třikrát - jednou v Portu, dvakrát v odvetě doma. „Moje góly? Upřímně se mi o tom ani nechce mluvit,“ prohodil.

Juventus o postup přišel vlastní nekoncentrovaností. Stačí si vzpomenout na úvodní duel, kdy Pirlovi svěřenci inkasovali na začátku obou poločasů.

A když už to vypadalo, že osmifinále zvrátí ve svůj prospěch, totálně odbyli stavbu zdi. A Pirlo se coby kouč musí vyrovnat s prvním vyřazením.

„Takové věci se v trenérské kariéře dít budou. Pro mě je to poprvé. Je to sice špatné, ale musíme vyhrnout rukávy, protože je teprve březen a sezona není zdaleka u konce. Mladí hráči rostou s každým zápasem a doopravdy se snaží. Dali do toho všechno a občas se stane, že ani to nestačí,“ doplnil Pirlo.