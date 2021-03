Ronaldo je nedotknutelný, vzkázal Nedvěd fandům. Podržel i trenéra Pirla

„Pirlo je a bude trenérem Juventusu, to je na 100 procent jisté,“ řekl Nedvěd streamovací službě DAZN. „Rozhodli jsme se pro tento projekt s Andreou a věděli jsme, že mohou přijít těžkosti. Chtěli jsme, aby se nám dařilo lépe než teď, a nezvládli jsme to, ale s problémy jsme počítali. Jsme v klidu. Jsme na správné cestě a zůstaneme na ní,“ uvedl Nedvěd.



Pirlo se vloni v srpnu stal překvapivým nástupcem Maurizia Sarriho, přestože v roli hlavního kouče neměl žádné zkušenosti. Jedenačtyřicetiletý bývalý záložník, jenž během hráčské kariéry vyhrál mistrovství světa, dvakrát Ligu mistrů a šest italských titulů, čelí v poslední době sílící kritice, jak se rozplývají naděje Juventusu na zisk desátého titulu v řadě.

Podle Nedvěda ale Juventus Pirlovi věří. „Má na to, aby se stal skvělým trenérem,“ uvedl bývalý český reprezentant. Tým pod Pirlovým vedením vypadl v osmifinále Ligy mistrů s Portem a v domácí soutěži po nedělní prohře s Beneventem ztrácí na vedoucí Inter už deset bodů.

Kritika po vyřazení z evropského poháru míří i na Ronalda a mezi fanoušky se množí názory, že by měl z klubu odejít. „Pro mne je Ronaldo nedotknutelný. Má smlouvu do 30. června 2022 a zůstane. Uvidíme, co bude potom,“ prohlásil Nedvěd.