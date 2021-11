Byl to hezký gól, ne brankářova chyba, tvrdí jablonecký pohárový střelec

Díky jeho brzkému gólu ze 7. minuty, kdy na hranici pokutového území šikovně hlavou usměrnil Krobův centr z trestného kopu a míč obloučkem zapadl přesně pod břevno, šli fotbalisté Jablonce proti favorizovanému Alkmaaru do vedení.

Parádní výsledek ale neudrželi a duel skončil 1:1. Jablonečtí v tabulce klesli na 3. příčku, přesto jsou před závěrečným dějstvím stále ve hře o 2. místo a postup do jarního předkola play off.

„Myslím, že pořád máme šanci, a to docela velkou,“ tvrdí jablonecký záložník Miloš Kratochvíl, který skóroval v Evropské konferenční lize už čtyřikrát. Kromě čtvrteční trefy proti Alkmaaru dal dva góly v půlce srpna Žilině při domácí výhře 5:1 a jeden před třemi týdny v Dánsku proti Randers, kde fotbalistům Jablonce zajistil remízu 2:2.

„Jsem rád za každý gól, v Konferenční lize mám už čtyři, ale v české lize je toho zatím ode mě málo a chtěl bych góly pomoct týmu víc i v naší soutěži,“ přeje si 25letý ofenzivní středopolař.

Jak byste popsal gól, kdy míč po vaší hlavičce z hranice pokutového území skončil v brance?

Měl bych říct, že přesně takhle jsem to chtěl... Já tam takhle chodím vždycky a Krobis (Krob) to ví. Takové míče jsou podle mě pro gólmana hrozně nepříjemné, on couvá a nevidí za sebe. Za mě to ale prostě byl hezký gól a ne brankářova chyba.

Jak vidíte vývoj ve skupině před posledním kolem, ve kterém hrajete v Kluži?

Myslím, že bylo důležité, že jsme s Alkmaarem neprohráli, i když nás Randers teď v tabulce přeskočil. Známe tu cestu, jak postoupit dál, když v Kluži vyhrajeme, tak bude šance velká a i při remíze ještě budeme mít určitou možnost, kdyby Randers prohrál v Alkmaaru o víc gólů. Určitě tam ale nemůžeme jet s tím, že budeme hrát jen na remízu, pojedeme tam s tím, že chceme postoupit. Pro vývoj ve skupině byla hlavně velká škoda našeho domácího zápasu s Randersem, že jsme dostali ke konci gól z penalty na dva dva.

Po vašem rychlém gólu se dá říct, že Alkmaar převzal iniciativu a už vás do ničeho moc nepouštěl. Čím to bylo?

Bylo to pak fakt těžké, protože Alkmaar držel balon, nepůjčoval nám ho a my jsme furt běhali bez míče, jen jsme si přebírali hráče dopředu, dozadu, do strany. A když jsme pak míč získali, tak jsme byli zafunění a dopředu to bylo složité. Musíme si přiznat, že Alkmaar kvalitu měl, hrál dobře kombinačně s balonem a bylo těžké mu ho vzít.

Kvůli zranění jste nemohl hrát v neděli na Slavii, trenér Rada říkal, že váš start v zápase s Alkmaarem byl na hraně. Kdy se rozhodlo, že nastoupíte v základní sestavě?

Měl jsem menší zdravotní problém a rozhodli jsme se až ráno v den zápasu, že nastoupím. Předtím jsem vůbec netrénoval, takže jsem toho pak už měl plné zuby a musel jsem střídat. Zase se mi to zranění trochu ozvalo, ale doufám, že do dalšího zápasu už to snad bude dobré.