Propad v koeficientu. Pro šanci na patnáctku budou potřeba dva týmy na jaře

České týmy mají nově o 0,400 bodu víc za dvě remízy klubů v Konferenční lize. Sparta v Evropské lize prohrou s Rangers (0:2) nepřispěla.

Výpočet funguje tak, že Slavia (2:2 s Feyenoordem) a Jablonec (1:1 s Alkmaarem) zapsaly za nerozhodné výsledky dva body, přičemž zisk se následně dělí počtem zástupců, v tomto případě pěti.

Hlavně Slavia byla ve čtvrtek blízko vyššímu zisku, ale inkasovala druhý gól ve třetí minutě nastavení.

Žebříček národních koeficientů UEFA pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2023/24 14. Švýcarsko - 28,675 (2/4)

15. Řecko - 25,950 (2/4)

16. Turecko - 25,900 (3/5)

17. Kypr - 24,875 (2/4)

18. Dánsko - 25,775 (4/5)

19. Chorvatsko - 25,650 (1/4)

20. ČESKO - 25,600 (3/5)

21. Norsko - 24,750 (1/4)

22. Izrael - 23,875 (2/4) Pozn.: První číslo v závorce udává počet týmů ve hře, druhé pak celkový počet týmů, které zasáhly v této sezoně do evropských pohárů.

„Mrzí mě, že jsme ztratili body do koeficientu, jak klubového, tak českého. Na delší dobu jsme naposledy hráli před lidmi, měli jsme prostě vyhrát,“ litoval její trenér Jindřich Trpišovský.

Před Česko se po předposledním kole skupinové fáze pohárů dostaly hned čtyři země: Řecko, Turecko, Kypr a Dánsko, které ještě nedávno ztrácelo zhruba dva body. Před Českem zůstává i Chorvatsko, byť kleslo z 15. příčky na 19. místo. Pořadí je nadále mimořádně vyrovnané, hned šest zemí se vměstnalo do 0,350 bodu.

Přesně tolik teď Česko ztrácí na patnácté místo, které jako poslední znamená pět zástupců na evropské scéně. Hraje se o nasazení do sezony 2023/24.

Dosud nejvíc bodů v aktuálním ročníku zaznamenal pro zemi Jablonec, který stejně jako Slavia usiluje o druhé místo v Konferenční lize, a tím pádem postup do prvního vyřazovacího kola.

Sparta v Evropské lize na závěr hraje o udržení třetí příčky, která ji pošle právě do zmíněného kola „nižší soutěže“. Další dva zástupci Plzeň a Slovácko vypadly už v kvalifikaci.

K reálné naději na 15. místo Česko potřebuje, aby do jarní vyřazovací fáze prošla aspoň dvě mužstva. Před prosincovým posledním kolem skupin mají šanci stále všechny tři české týmy, naopak u některých zemí mají její vybraní zástupci už teď jistotu, že do koeficientu mohou přispět už maximálně jednou (viz box dole).

Po minulé sezoně tuzemské kluby na elitní patnáctku nedosáhly a v ročníku 2022/23 budou mít po delší době v pohárech jen čtyři zástupce. Tři z nich půjdou do soutěží UEFA z ligy, jeden z domácího poháru. Pouze šampion si zahraje kvalifikaci Champions League, zbylou trojici čeká letos vzniklá Evropská konferenční liga.