Máme ještě šanci, burcuje Hübschman. V Kluži musí Jablonec bodovat a čekat

„Máme ještě šanci postoupit a samozřejmě vnímáme, že postupem ze skupiny můžeme posunout klubovou historii dál a uděláme pro to maximum,“ velí jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Kluž vs. Jablonec Online reportáž ve čtvrtek od 18:45

Postupová matematika je jasná. Jablonec musí v Kluži, která už určitě skončí ve skupině poslední, bezpodmínečně bodovat a pak čekat. Bude totiž záležet na výsledku současně hraného zápasu na stadionu už jistě prvního nizozemského Alkmaaru, kde nastoupí Randers.

Jablonečtí mají s dánským sokem vzájemnou zápasovou bilanci vyrovnanou po výsledcích 2:2 a 2:2, další hledisko postupu při stejném počtu bodů je skóre, které má nyní Randers o gól lepší 9:8 ku 6:6. Při remíze v Kluži by tak Jablonec potřeboval k postupu vítězství Alkmaaru nad Randersem o dvě a více branek. Pokud by Severočeši v Rumunsku zvítězili, nesmí současně Randers uhrát v Holandsku více než bod.

„Asistenti to budou sledovat. Nemáme to ve vlastních rukách, ale budeme se snažit hrát takový fotbal, aby nám přinesl vytoužený úspěch. Je to poslední zápas ve skupině a my můžeme postoupit,“ těší kouče Jablonce Petra Radu. „Celkově jsme v poháru hráli důstojnou roli a dokázali jsme se vyrovnat všem protivníkům. Potřebujeme to teď zvládnout a musíme se na to maximálně koncentrovat,“ tvrdí Rada.

„Kluž už nemá šanci postoupit, ale každý se chce ukázat a předvést. Vnímáme sílu soupeře. I u nás doma byl vzájemný zápas dlouho vyrovnaný, ale my byli šťastnější a vyhráli. Čekám, že to nebude nic jednoduchého,“ dodal Hübschman.

Pokud si Jablonečtí splní svůj sen a z druhého místa postoupí, v únoru v předkole vyřazovací části narazí na některého ze soupeřů z třetích příček skupin Evropské ligy.