Právník Kamary varuje fanoušky Rangers: Nejezděte, Praha je nebezpečná

Utkání 2. kola skupiny A se bude hrát na Letné ve čtvrtek 30. září bez diváků. UEFA zavřela Spartě stadion na jedno pohárové utkání za rasistické projevy části fanoušků v zápase 3. předkola Ligy mistrů s Monakem.

„Bojím se o bezpečnost kohokoli, kdo cestuje do Prahy - hráčů a fanoušků,“ řekl Anwar britskému bulvárnímu listu Daily Record. Míní, že příznivcům Rangers hrozí nebezpečí od násilnických ultras, kteří podle něj patří k táborům Sparty i Slavie.

„Bude to nebezpečné pro hráče a fanoušky. Myslím, že je to opravdu riskantní. Bál bych se o fanoušky, kteří by jeli bez lístků. Nemá cenu riskovat na vlastní pěst. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii,“ tvrdí Anwar. „Mám podezření, že ti ultras by vyhledávali fanoušky Rangers, kteří by neměli šanci. Nejlepší, co mohou udělat, je zůstat v bezpečí doma.“

Skotský právník a aktivista pákistánského původu zastupoval Kamaru, který obvinil slávistu Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v deseti zápasech, kvůli kterému přišel o mistrovství Evropy.

Finskému záložníkovi tmavé pleti, který po utkání fyzicky napadl Kúdelu v útrobách stadionu v Glasgow, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Kamara po vyhroceném zápase na sociálních sítích čelil výhrůžkám.

„Byli jsme svědky vyhrožování smrtí. Úřady tentokrát musí jednat opravdu tvrdě. Chtěl bych vidět velmi silně formulované prohlášení UEFA, které varuje před důsledky dalších potíží,“ dodal Anwar.