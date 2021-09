S Lyonem jsme drželi krok, skóre je trochu kruté, mrzí kouče Rangers

„Myslím, že si z toho zápasu můžeme mnohé odnést. Nechci být moc kritický, protože se domnívám, že jsme většinu zápasu drželi se soupeřem krok,“ poznamenal Gerrard před kamerou televize BT Sport.

„Vytvořili jsme si nějaké nadějné momenty, ale nedokázali jsme je zužitkovat, nedostali jsme se do vyložených příležitostí. A to se nám vymstilo. Podle mě je pro nás výsledek trochu krutý, ale udělali jsme dvě chyby a oni je využili,“ citovala pokračoval.



Rangers poprvé inkasovali v 23. minutě, kdy se prosadil povedenou střelou Karl Toko Ekambi. Po přestávce pak hosté využili zaváhání v soupeřově obraně k tlaku, po němž si dal vlastní gól James Tavernier.

Lyonu stačily k dvěma gólům dvě střely na bránu.

„Jsme zklamaní. Nebyl to zápas, jaký jsme si přáli. Bojovali jsme, ale ukázalo se, že když dáte protivníkovi na takovéto úrovni šanci, potrestá vás. Měli dvě šance a obě využili,“ přiznal v nahrávce pro klubovou televizi Tavernier.



„Mrzí mě, jak jsme ty góly dostali, protože se jim dalo zabránit. Musíme být příště chladnokrevnější a zlepšit finální část hry, abychom také skórovali,“ doplnil devětadvacetiletý obránce.

Rangers tak na mezinárodní úrovni prohráli už třetí zápas z pěti a po neúspěšném boji o Champions League s Malmö zvítězili jen v závěrečném předkole Evropské ligy nad kazašským Alaškertem. V evropských pohárech nedali gól ve druhém zápase po sobě.

„Nechci, aby to vyznělo špatně, na domácí úrovni občas můžete přijít o balon v určitých částech hřiště, ale ne na této úrovni, ne v Evropské lize,“ lamentoval Gerrard.

Skotského mistra nyní čeká v neděli duel s Motherwellem a o tři dny později další ligové střetnutí s Livingstonem. „Je to pro nás velký týden, máme tři zápasy v šesti dnech. Není ale čas se zaobírat tím, co bylo. Musíme se z toho dostat a připravit se na další zápas, v němž chceme získat tři body,“ dodal Gerrard.

Duel Rangers s pražskou Spartou, která na úvod skupiny EL remizovala na hřišti Bröndby Kodaň 0:0, se uskuteční 30. září.

Kvůli trestu od UEFA za rasismus během třetího předkola Champions League s Monakem měly být tribuny prázdné. Na stadion v podobných případech nicméně existuje výjimka: klub může pozvat organizované skupiny dětí ve věku od 6 do 14 let. Podle prvních odhadů by jich mohlo být až deset tisíc.