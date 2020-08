Budujeme vítěznou mentalitu. V Alkmaaru ji musíme potvrdit, burcuje Guľa

Až ve středu o půl páté zazní úvodní hvizd, začne ohromný boj. Možná až nezvykle vypjatý, vždyť letošní předkola evropských pohárů se hrají jen na jedno utkání. Plzni v tomto případě los příliš nepřál, výhodu domácího prostředí má totiž nizozemský celek.

„Ale pokud na stadionu nejsou fanoušci, může to být mikrovýhoda pro hostující tým,“ hledá slovenský trenér pozitiva na prázdných tribunách, které budou souboj provázet.

Guľa povede Viktorii do evropských pohárů vůbec poprvé, dosud s ní absolvoval jen utkání v domácí ligové soutěži a MOL Cupu. A stojí před ním náročný úkol: vrátit západočeský klub po loňské pauze do základní skupiny.

Alkmaar je pořádně nepříjemným protivníkem. V nedohraném ročníku nizozemské ligy byl na průběžném druhé místě, za prvním Ajaxem zaostával jen vinou horšího skóre.

Zvlášť doma střílí AZ spoustu gólů. Jak se vám zamlouvá místní AFAS Stadion? Chybí mu střecha, loni se zřítila...

Určitě je to pro klub nepříjemnost, ale věřím, že se to domácím podaří dát dohromady. Okrajově jsem to sledoval, ale detaily neznám. Jsme tu zatím jen chvíli, navíc já jsem sem nepřišel poznávat krásy. Přišli jsme se kvůli nějaké práci, na kterou se velmi těším. Očekávám kvalitní herní plochu, tím jsou Nizozemci známí. A to je všechno, co my potřebujeme. Věřím, že podáme velmi silný a týmový výkon.

Dokázal byste charakterizovat, jak na vás Alkmaar působí?

Jde o typický holandský tým, který hraje na riziko s vysoko postavenou obranou. Dostatečně kvalitně presuje. U křídelních fotbalistů preferuje hru přes nohu. Potřebujeme, aby chlapci tyto varianty soupeřových útoků znali, viděli. Víme ale i o slabinách, které chceme využít, abychom byli úspěšní.

Soustředíte se víc na detaily, když víte, o jak důležité střetnutí se jedná? Ve hře jsou miliony...

Snažím se odvádět maximum každý den. Pro mě je každý zápas na lavičce Plzně velký. Neříkám, že venkovní utkání v předkole Ligy mistrů je stejné jako všechna ostatní. Naše úsilí teď bylo trochu znásobené tím, že jsme byli déle pohromadě. Strávil jsem víc času s realizačním týmem, všechno jsme mohli komplexně rozebrat. O což se tedy snažíme i normálně.

Hrát se bude před prázdnými tribunami. Berete to jako vaše plus, že klasická domácí atmosféra bude Alkmaaru scházet?

Je to realita. Pokud ale fanoušci na stadionu nejsou, může to být mikrovýhoda pro hostující tým. Věřím tomu. Sice hrajeme venku, ale doufám, že budeme na všechno velmi kvalitně připravení.

Je před vámi zatím možná největší utkání na plzeňské lavičce. V klíčových momentech se ale Viktorii v závěru minulé sezony nedařilo, důkazem mohou být ligové nezdary proti Slavii.

Jsme stále v procesu a jednou z jeho částí je dlouhodobější budování vítězné mentality. Myslím, že chlapci ji ukázali v tom prvním zápase na Spartě. Je to cítit i v tréninku, že teď je naším úkolem ji potvrzovat i v takových velkých utkáních. Sám se na to těším, jak teď společně chytíme otěže a ukážeme, že jsme hladoví a chceme být úspěšní. Přichází ten správný čas. Ale opakuji, že proces je i o tom, že se musíme učit z toho, co nám nevyjde. Jde nám to rychle.