Noví hráči budou pro Plzeň přínosem, má jasno Guľa

Své svěřence povede do ostrého zápasu v nadcházející sezoně poprvé snad už v pátek, kdy má do Plzně přijet Opava. Vše ovšem záleží na vývoji situace ohledně pozitivního testu na covid-19 u jednoho člena týmu. Rozhovor vznikal před středečním večerním oznámením.

V pátek Opava, ve středu pak Alkmaar v předkole Ligy mistrů. Asi ještě důležitější utkání. Je vůbec prostor na nějaké spekulace se sestavou a šetření?

Nemůžete hráčsky ani trenérsky nějaký zápas přeskakovat s tím, že budeme někoho šetřit. Kdyby základní sestava neměla zvládnout systém víkend - středa, asi to není dobré. Zažili jsme to i po koronavirové pauze, chlapci zápasy zvládali ve velké intenzitě i kvalitě v náročném režimu. Takže žádné kalkulace, ale co nejsilnější možná sestava na dané střetnutí. Pro nás je nejdůležitější, aby mužstvo dokázalo vyhrávat dlouhodobě a opakovaně.

Plzeň - Opava Sledujte v pátek od 18.00 hodin online.

Takže úvodní jedenáctku pro páteční duel už máte vybranou?

Mám jasno. Ne na jedenácti pozicích, ale na většině ano. A potřebujeme každého chlapa, tohle kluci už delší čas vědí. Pro nás je důležité, aby hráči byli zdraví a motivovaní vyhrát první zápas sezony, který hrajeme doma. Abychom potěšili i fanoušky, kteří se na zápas dostanou. Chceme sezonu nastartovat dobře.

Jak jste spokojený s letním posílením a doplněním kádru?

Na to nám odpoví až průběh sezony a dlouhodobější horizont. Ale jsme přesvědčení, že hráči, které jsme si vytipovali a kteří přišli, budou přínosem pro tým i pro celý klub. Je to i na nich, jakým způsobem se adaptují, jak zvládnou konkurenční prostředí, protože ambice Viktorie a vysoká kvalita hráčského kádru jsou dané. Jsem rád, že jsme tyhle přestupy udělali. Věřím, že budou přínosem.

Budete ještě řešit post útočníka, když jste na poslední chvíli uvolnili mladého Matějku do Českých Budějovic?

Mám důvěru v hráče, kteří jsou tu s námi. Kromě Beauguela a Chorého připadají na hrot v úvahu i Mihálik, třeba také Alvir. Možné jsou i další varianty podle typologie hráčů, které máme k dispozici. Pro nás je podstatný vstup do sezony, první zápas, maximální koncentrace na první krok. Proces sestavy je v každém týmu otevřený a Plzeň už dlouhodobě ukazuje, že umí reagovat i v průběhu sezony na věci, které jsou nutné. Když tahle nutnost nastane, vstoupíme do toho, ale momentálně důvěřujeme hráčům, které tu máme.

Dá se říci, na čem nejvíc jste pracovali během letní přípravy?

Každý den se snažíte udělat maximum, aby hráči měli možnost se zlepšovat. Co se týká parametrů hry, každý trenér vám potvrdí, že jsou tam složky, kde stačí jen chvilka, abyste se jim přestali věnovat a to mužstvo je přestane dělat správně. Snažíme se to brát z komplexního pohledu. Pokud to mám zobecnit, každý trenér chce, aby tým hrál rychleji. Což neznamená jen běžecky, ale i myšlením. Rychleji směrem do koncovky, aby tam byla početnost a produktivita finální fáze. Věřím, že když k tomu zachováme rovnovážnou hru v defenzivě, budeme minimálně stejně silní.