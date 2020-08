Gól hned při debutu? Nečekaný bonus, těšilo plzeňského novice Ba Lou(l)u

Že je v Plzni krátce, bylo vidět i podle jmenovky na dresu. Kdesi se stala chyba, a tak drobný šikula z Pobřeží slonoviny vybíhal do hry a na zádech měl nad netradiční číslovkou 50 napsáno „Ba Loula“.



Jenže evidentně jej to příliš netrápilo. Po pár okamžicích na trávníku se ocitl v obrovské šanci, nezazmatkoval a neomylně poslal míč mezi nohama brankáře Fendricha do sítě. Snová premiéra.

„Jsem křesťan a všechno, co se děje, je božským přáním. Chtěl, abych ten gól dal,“ vykládal Ba Loua.

Úsměvnou reakci na tento výrok si neodpustil levý bek David Limberský, který nové plzeňské akvizici na trefu parádně přihrál svým typickým kopem vnějším nártem. „Jasný, kámo. Není zač. Díky za to oslovení,“ vzkázal s nadsázkou prostřednictvím instagramu.

Ba Loua se krátce poté dostal ještě do jedné velké příležitosti, tentokrát ale z bezprostřední blízkosti přestřelil. To už však na dělbu bodů vliv nemělo, všechny zůstaly na západě Čech.

„Byl jsem hrozně natěšený a odhodlaný předvést to nejlepší, co ve mně je. Jsem šťastný za to, jak to nakonec dopadlo. Gól je takový nečekaný bonus,“ podotkl.

Teď společně se zbytkem týmu pocestuje do Nizozemska, kde Viktoria odehraje už ve středu na půdě Alkmaaru eliminační duel druhého předkola Ligy mistrů.



A rozhodně ji nečeká nic lehkého. „Pro celý klub to bude strašně důležitý zápas. Víme, že Liga mistrů je daleko vyšší úroveň. Ale jsme připraveni nechat na hřišti všechno, těším se na to,“ prohlásil Ba Loua.