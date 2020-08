Odletu nic nebrání. Plzeňští jsou negativní a můžou na Ligu mistrů do Alkmaaru

Viktoria o tom informovala na svých sociálních sítích.

„Všechny testy provedené včera od UEFA byly negativní. Tým se tak připravuje na zítřejší odlet do Alkmaaru,“ píše se na twitterovém profilu klubu.

FC Viktoria Plzeň @fcviktorkaplzen Všechny testy FC Viktoria Plzeň, provedené včera od UEFA, byly negativní! Tým se tak připravuje na zítřejší odlet k duelu 2. předkola Ligy mistrů do Alkmaaru. oblíbit odpovědět

Plzeň ve středu hraje s Alkmaarem od 16.30 a pokud druhé předkolo proti nizozemskému protivníkovi zvládne, zajistí si minimálně základní skupinu Evropské ligy.



Když vypadne, přesune se do třetího předkola méně sledované evropské soutěže.

AZ Alkmaar skončil v nedohraném ročníku nizozemské nejvyšší soutěže druhý o skóre za Ajaxem, oba celky v pětadvaceti kolech nasbíraly 56 bodů za osmnáct výher a dvě remízy.

Plzeň výsledkově zvládla generálku na předkolo, v úvodním dějství české ligy zdolala Opavu 3:1. Alkmaar proti tomu od březnového předčasného ukončení tamní Eredivisie hraje jen přípravné zápasy, z pěti duelů vyhrál jediný, naposledy podlehl 0:2 Monaku.

Kvůli koronavirové pandemii se utkání předkol Ligy mistrů, s výjimkou závěrečného play off, odehrají na jeden zápas. V Alkmaaru se začíná už v 16.30 kvůli stavbě nové střechy stadionu - a tudíž absenci osvětlení.



Viktoria měla starosti s koronavirem před duelem s Opavou, o tom, že se bude hrát, se rozhodlo až tři hodiny před výkopem. V týmu se totiž objevily dva případy nákazy, páteční kontrolní odběry ale další pozitivně testované osoby neodhalily a i díky zmírnění karanténních opatření se mohlo hrát.

Od té doby jsou plzeňští fotbalisté v izolaci, až do úterního odletu sídlí na hotelu bez možnosti návštěvy rodinných příslušníků.

„I kdybychom tam měli být déle, tak to vydržíme. Víme, na co se připravujeme, a klub udělá maximum, abychom měli ty nejlepší podmínky. Pro nás je to velmi podstatný duel, který si chlapci vybojovali a makali na tom celý rok,“ komentoval to trenér Adrian Guľa.