Společná filozofie vítězit. Plzni začíná v Lize mistrů cesta za miliony

Sen o Lize mistrů se nad Doosan Arenou stále vznáší, k zopakování účasti z loňského ročníku ovšem vede hodně klikatá a náročná cesta. Výšlap na Olymp, dalo by se v souvislosti se soupeřem říct.



První nástraha? Olympiakos Pireus, řecký vicemistr a pravidelný účastník milionářské soutěže.

„Hodně silný protivník, v tomhle je to ale každý rok stejné. Vstup bude určitě důležitý, doma by bylo ideální neinkasovat,“ přeje si záložník Patrik Hrošovský, který by před svým odchodem do belgického Genku rád pomohl na rozloučenou Viktorii k proklouznutí do hlavní fáze.

„V posledním přípravném zápase dali tři góly ze standardek, to bude určitě jejich velká zbraň,“ přemítá slovenský středopolař.

Nálada v mužstvu je po dvou ligových výhrách výborná, vrásky snad Pavlu Vrbovi přidělávají jen zranění obránci. K dispozici nebude obvyklý kapitán Roman Hubník, distancovaný je kvůli červené kartě z předchozí sezony David Limberský. „Radim Řezník a Lukáš Hejda měli v posledních zápasech problémy, už ale trénují naplno a proutkání budou k dispozici,“ těší plzeňského trenéra.

Trenér Pavel Vrba sleduje plzeňské hráče při tréninku před pohárovým vystoupením proti Olympiakosu.

Zdravotní stav nepustí do hry ani Jeana-Davida Beauguela a dlouhodobě indisponovaného Ubonga Ekpaie.

V základní sestavě už příliš otazníků nezbývá. Objeví se v ní krajní beci Řezník s Hlouškem, v záloze by měla operovat stejná pětice jako v ligovém klání s Libercem, na hrotu se bude bít Krmenčík. Do branky by měl nastoupit Hruška, rozložení zátěže mezi oba gólmany jako v předchozích sezonách zřejmě v plánu není.

Plzeň se nenachází pod takovým tlakem jako její řecký oponent. Není favoritem, v předkolech se jí navíc obvykle daří nadmíru.

Zato pro celek z Pirea by bylo vypadnutí a opětovná neúčast v základní skupině Ligy mistrů fatálním nezdarem. „Mají prostředky, aby mohli skládat tým z celého světa. V lize skončili druzí jen za PAOKem Soluň, to ukazuje na kvalitu mužstva, které je zkušené a vyzrále,“ čte protivníka Vrba.

Na silném soupeři ale našel plzeňský kouč přeci jedno pozitivum. „Do Řecka se za týden podívám poprvé v životě, pokud mě tedy do té doby nevyhodí,“ usmíval se a doplnil: „Oba celky mají společnou filozofii vítězit.“