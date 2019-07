Plzeň máme přečtenou. Olympiakos do Ligy mistrů patří, říká kouč Martins

Plzeň vs. Olympiakos Online reportáž v úterý od 19 hodin

V minulé sezoně se musel řecký vicemistr smířit s účastí v Evropské lize, což by jej tentokrát rozhodně neuspokojilo. Jenže do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže potřebuje projít skrz tři předkola. A své tažení zahájí na západě Čech.



„Strategii Plzně známé velmi dobře. Stojíme proti kvalitnímu soupeři a snad dosáhneme výsledku, který si všichni přejeme. Přicestuje za námi pět set fanoušků, které chceme potěšit,“ řekl kouč Martins, jenž se osobně přijel do Doosan Areny podívat na úvodní ligové utkání Viktorie proti Olomouci.

O síle plzeňského soupeře svědčí i statistiky. Řeckou ligu ovládl v uplynulých třiadvaceti sezonách hned devatenáctkrát, základní skupinu Ligy mistrů si zahrál za posledních deseti letech v sedmi případech.

Úctyhodná statistika!

Příprava Olympiakosu, jemuž startuje domácí nejvyšší soutěž až ve druhé polovině srpna, poměrně vyšla. Třikrát zvítězil, pětkrát remizoval, poražený neodcházel ani jednou.

„Nebudeme se vymlouvat na to, že nám liga začíná později. Neberu to jako záporný prvek. Čtyři týdny jsme intenzivně trénovali a dali jsme do toho všechno,“ prohlásil.

Celek z Pirea se ale musí obejít bez mozku hry a nejzářivější hvězdy Kostase Fortunise, který si poranil koleno a půl roku bude mimo.

„Pro nás je to velmi významná ztráta, máme však spoustu dalších hráčů a můžeme si vybírat. Valbuena, Bruno Felipe... Nic bližšího k základní sestavě vám ovšem bohužel říct nemůžu,“ dodal portugalský trenér.