Práce nekončí. Hrošovský chce před odchodem pomoci Plzni k postupu

V nejprestižnější klubové soutěži toho zažil hodně. Dal gól na hřišti Realu Madrid, to už mu nikdo nevezme. Proti řeckému oponentovi to ale bude pro něj i celou Viktorii premiéra. Trochu neznámá.

Plzeň vs. Olympiakos

Do úvodního duelu povede mužstvo při zranění Romana Hubníka jako kapitán. Moc dobře ví, že Západočechy nečeká zrovna jednoduchý protivník.

Jak hodnotíte kvalitu Olympiakosu?

Bude to velmi nepříjemný soupeř. Viděl jsem sestřih z posledního zápasu v přípravě, kdy vyhráli 3:0 nad Nottinghamem. Všechny góly dali ze standardek, to bude určitě jejich velká zbraň.

Co vám záběry o stylu hry řeckého vicemistra napověděly?

V první řadě se koncentrujeme na sebe. Máme svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat.

První zápas hrajete v domácím prostředí, což se obvykle považuje za nevýhodu. Je vybudování výhodné výchozí pozice klíčové? V Pireu vás čeká fanouškovské peklo...

Vstup je určitě důležitý. Ideální by bylo doma neinkasovat, ale zápasy se vždycky odvíjejí jinak, než si to plánujete. Máme také dobré fanoušky a věřím, že se nám před nimi podaří vyhrát.

Osobně můžete Plzni pomoct případně ještě i ve 3. předkole, pokud postoupíte. Jak náročné bude se tam dostat?

Bude to těžká úloha. Olympiakos je velmi silným protivníkem, ale v tomhle je to v Lize mistrů každý rok stejné. Těšíme se a jsem rád, že už to začíná.

Zužitkujete rozehranost? Přeci jen už máte za sebou dvě ligová kola, zatímco v Řecku startuje liga až v polovině srpna.

Možná to trochu výhodou být může. Ligové duely jsou jiné než ty v přípravě, ale jestli nám to opravdu pomůže, se teprve uvidí. Je to dvojzápas, na ten se připravujeme trochu jinak.

V úvodu sezony nastupujete ve středu pole s nově příchozím Lukášem Kalvachem. Vyhovíte si?

Už jsme spolu odehráli nějaká přátelská utkání, teď dva ligové zápasy. Naše spolupráce se stále zlepšuje a doufám, že to bude pokračovat i proti Olympiakosu. Myslím, že v tom nebude žádný problém.

Už je také jasné, že v dalším předkole by vás případně čekal turecký Basaksehir. Pokud spadnete do Evropské ligy, budete hrát proti Antverpám. Co na to říkáte?

Samozřejmě jsem možné soupeře viděl, ale s kluky jsme to ještě probrat nestihli.