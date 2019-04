Proklaté kotníky. Trable pokračují, Kaneovi možná skončila sezona

Soupeř jej rozhodně nešetřil. Nejprve dostal od Fernandinha po vzájemném souboji loktem do hlavy, pak mu Delph nepříjemně prošlápl kotník. Náhradník Lucas se okamžitě zvedl z lavičky a začal se rozcvičovat, bylo totiž jasné, že pro anglického kanonýra utkání skončilo.

„Snad to nebude tak vážné. Je to strašně nepříjemný pocit, když jeden z vašich nejlepších hráčů odchází ze hřiště v takovém stavu. Přesto jsme ale zůstali silní a duel dovedli k výhře,“ vykládal Hugo Lloris.

Jenže francouzský gólman hovořil těsně po skončení střetnutí. V době, kdy ještě vůbec nebylo jasné, jak na tom Kaneův kotník je.

Trenér Mauricio Pochettino však na tiskové konferenci přednesl pro severolondýnský celek velice nemilou zprávu. „Je to opravdu moc smutné. Bude to teď hrozně náročné, Harryho budeme totiž možná postrádat až do konce sezony,“ prohlásil.

A to je pro Tottenham výrazná komplikace, vždyť Kane má v domácí soutěži na kontě v aktuálním ročníku 17 zásahů, dalších pět tref přidal v Lize mistrů.

Jeho kotníky jsou snad prokleté. Kvůli obdobným zdravotním komplikacím málem přišel o loňský světový šampionát, letos na začátku roku jej vyřadily ze hry na více než měsíc. Teď si zranění zřejmě obnovil.

„Pořád doufáme, že to s ním tak hrozné nebude. Uvidíme, jak jeho zvrtnutý kotník zareaguje během následujících pár hodin. Je to ten stejný, se kterým měl problém minule. Každopádně je to pro nás velice mrzuté,“ doplnil Pochettino.