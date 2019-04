Anglické čtvrtfinále. Pokračuje Liga mistrů, Tottenham narazí na City

Tottenham proti Manchesteru City a Liverpool s Portem v úterý večer, Manchester United versus Barcelona a Ajax v souboji s Juventusem ve středu.

Liga mistrů nabírá grády, největší zápasy jsou tady a s nimi řada otázek:

- Vykročí Manchester City k historicky prvnímu triumfu?

- Nebo má cestu až do madridského finále umetenou Liverpool, který měl při čtvrtfinálovém losu štěstí na soupeře?

Liga mistrů ČTVRTFINÁLE

Tottenham - Manchester City (úterý, 21.00)

Liverpool - Porto (úterý, 21.00)

Manchester United - Barcelona (středa, 21.00)

Ajax Amsterdam - Juventus (středa, 21.00) Odvety jsou na programu příští týden (16. a 17. dubna)

SEMIFINÁLE

Tottenham/City - Ajax/Juventus

United/Barcelona - Liverpool/Porto Úvodní semifinálové duely se hrají 30. dubna a 1. května, odvety 7. a 8. května.



- A jak se předvede Cristiano Ronaldo, vítěz poslední tří ročníků s Realem Madrid, který aktuálně táhne Juventus?

Rozhodne se během devíti dnů, čtvrtfinálové odvety jsou na programu hned příští týden.

Tottenham na novém stadionu, který slavnostně otevřel minulou středu, přivítá v jediném ryze anglickém souboji Manchester City.

Mančaft kouče Pepa Guardioly už letos zvítězil v Ligovém poháru a o další tři trofeje bojuje.

„Je to skvělé, ale nikdo ještě nikdy čtyři poháry v jedné sezoně nevyhrál. Nevím, jestli to můžeme dokázat zrovna my. Pravda je taková, že je to takřka nemožné,“ řekl španělský trenér.

V loňské sezoně Manchester City ve čtvrtfinále ztroskotal na jiném anglickém soupeři Liverpoolu, kterému ve dvou zápasech podlehl 0:3 a 1:2. Tentokrát se oba týmy mohou potkat nejdřív ve finále.

„Bude to těžký dvojzápas, ale jsme připraveni. Už jsme Tottenhamu čelili mnohokrát a v této sezoně jsme je dokázali porazili. Ale možná to, že se vzájemně tak dobře známe, může být i nevýhoda,“ doplnil Rijád Mahriz, záložník City.



Liverpool se s Portem utká znovu po roce, loňské osmifinále rozhodl už v prvním duelu, který venku ovládl 5:0.

„Máme na Porto dobré vzpomínky. Ale jednou z největších chyb by bylo spoléhat na to, co bylo. Je to minulost a musíme se pokusit na to zapomenout. Porto má velkou motivaci a bude chtít vyhrát. Mají stejný cíl jako my,“ konstatoval útočník Sadio Mané.

Portugalský mistr ještě v Anglii v pohárech nezvítězil a do semifinále Ligy mistrů postoupil naposledy v roce 2004, kdy celou soutěž ovládl.

„Musíme hrát stejně jako v celém ročníku Ligy mistrů, táhnout za jeden provaz a bojovat o všechno. Respektujeme Liverpool, který má skvělý tým, ale my se chystáme odvést svou práci,“ prohlásil zkušený obránce Porta Pepe.

Až ve středu se do hry dostane Barcelona s Lionelem Messim a Juventus s Cristianem Ronaldem.



Messi je s osmi góly a třemi asistencemi nejproduktivnějším hráčem v aktuálním ročníku, Ronaldo má v právě probíhající Champions League na kontě zatím pouze čtyři branky, jenže tři z nich vstřelil v klíčové osmifinálové odvetě proti Atlétiku.