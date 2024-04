Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Hodinu a půl pročesávali honosné římské sídlo Palazzo Borghese, než našli to, co hledali – a ještě něco navíc. Nejdřív detektivové ze sejfu vytáhli dokumenty, které ukazovaly na praní špinavých peněz a další finanční čachry. A pak i sáček s podezřelým bílým práškem. „Kokain? Cože? Nesmysl! To je přece šafrán!“ hájil se Vittorio Cecchi Gori, když ho našli, jak za zrcadlovou zdí pospává spolu s tehdejší přítelkyní, modelkou Valerií Mariniovou.