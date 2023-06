Ti druzí, tým ve stínu. Fiorentina chce završit svou cestu. I s Barákem?

„Když jsem na stadionu vystoupil z autobusu, když jsem vkročil na trávník, znásobilo to mé emoce. Je to vzrušující, má první myšlenka mířila na začátek naší cesty,“ vyznal se jejich trenér s příznačným jménem Vicenzo Italiano.

Ona cesta začala předkolem v Nizozemsku, přes Twente a skupinovou fázi došel celek z Florencie až do Prahy.

I díky Antonínu Barákovi, který v dechberoucím finiši prodloužení odvety semifinále s Basilejí vstřelil rozhodující gól.

Fiorentina - West Ham Finále EKL ve středu od 21 hodin ONLINE

Navzdory silné české stopě nejen v podobě Baráka, ale třeba jeho předchůdců (Luboš Kubík, Tomáš Řepka či Tomáš Ujfaluši) však Fiorentina nerezonuje tolik jako její protivník. West Ham totiž na tuzemského fotbalového fanouška vyskakuje každou chvíli – i díky všudypřítomné dvojici Tomáš Souček, Vladimír Coufal.

Tu doporučují fandům celku z Londýna, kam v Praze vyrazit, jindy je učí česká slovíčka jako pivo. Klub náležitě „prodává“, že se čeští reprezentanti vracejí domů do Edenu, odkud za anglickým dobrodružstvím vyrazili.

Zato Fiorentina svého Baráka, který samozřejmě ve Slavii také působil, možná schválně drží stranou zájmu. Na rozdíl od Součka ho nevzala mezi reportéry na tiskovou konferenci, nejspíš i kvůli tomu, že se pro nevhodné chování nevešel do páteční nominace reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého.

Při obchůzce trávníku si autora pěti tref v Konferenční lize kamera přesto často všímala, Barák pro televizní štáby poskytl pár rozhovorů a prý ho kauza s národním týmem neovlivňuje.

Důležitým detailem je také fakt, že na rozdíl od Součka s Coufalem je jeho start nejistý. Do pátečního závěrečného zápasu italské ligy kvůli teplotě nezasáhl, v Praze se nadopuje léky, aby byl kouči k dispozici.

„Tonda se samozřejmě těší, že se hraje u něj doma. Vyhrát tady trofej by pro něj bylo fantastické a my se maximálně vynasnažíme mu ten sen splnit,“ vyznal se kapitán Cristiano Biraghi.

Třicetiletý levý bek je jednou ze stálic ne tak sledovaného, ale zajímavého mužstva, který finišuje obdivuhodnou sezonu.

Kromě evropského poháru usilovalo také o ten domácí, kde až ve finále těsně (1:2) nestačilo na Inter. Ten má mimochodem taky naději na kontinentální trofej, v sobotu narazí na Manchester City v Lize mistrů.

„Ukazuje to, že úroveň italského fotbalu stále stoupá,“ poznamenal trenér Italiano a připomněl také – byť neúspěšnou – účast AS Řím v duelu o trofej pro šampiona Evropské ligy.

A kde se vlastně holohlavý kouč vzal?

Pro laika je možná neokoukanou tváří, ale o svých schopnostech už pár roků přesvědčuje. Do Florencie přišel poté, co při prvním lukrativnějším angažmá protáhl Spezii skrz play off do elitní Serie A a následně ji mezi nejlepšími udržel.

S Fiorentinou pak někdejší záložník vybojoval Konferenční ligu a klub musel odhánět zájemce o služby kouče, který jí zajistil poháry po šestileté odmlce.

V nich ji hned dotáhl až k jedinečné příležitosti.

Trenér Fiorentiny Vincenzo Italiano v průběhu utkání s Turínem

Fiorentina má v prvním finále od roku 1990 šanci získat první trofej od sezony 1960/61, i proto do Prahy z Toskánska dorazí až deset tisíc fanoušků, přestože na tribuny v Edenu se jich dostane jen polovina.

„Stojí za námi celá Florencie,“ pravil Italiano a znovu zmínil jízdu svého mužstva z předkola. „Chceme West Hamu zavařit. Chceme završit naši cestu. Máme šanci tady vyhrát, získat trofej, chceme toho využít!“