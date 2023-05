Calcio je zpátky. Italský fotbal ožívá, protlačil se do všech finále

„Nedá se to říct jistě, ale třeba se vrací doba, kdy Itálie udávala tempo. Připomíná mi to osmdesáté roky, kdy se italské kluby vzájemně tlačily kupředu, z domácí scény se posouvaly, obrovskou konkurencí zvyšovaly svou úroveň a mělo to pořádné grády,“ říká Vlastimil Kaiser, znalec, komentátor, fanoušek a glosátor italského fotbalu ze stanice O2 TV Sport.

Pochopitelně ho těší, jak se všechno vyvinulo.

Inter Milán ve finále Ligy mistrů, byť v roli outsidera, proti Manchester City.

AS Řím se pokusí vyhrát Evropskou ligu. Soupeřem mu bude Sevilla. Musíme zdůraznit, že to klidně mohl být Juventus Turín, čili další italský tým.

Konferenční liga, která vyvrcholí v pražském Edenu, uvidí Fiorentinu. To, že u toho bude taky West Ham s českými reprezentanty Coufalem a Součkem, je optimální bonus navíc. A s Fiorentinou dorazí Antonín Barák, který v dlouhatánském čtvrtečním prodloužení proti Basileji zařídil postupový gól.

Takže Itálie!

„Calcio is back,“ pravil anglicky do kamery legendární trenér Fabio Capello, když se na začátku jara představoval úspěšný italský fotbal. Možná jste ten jednoduchý, lehce teatrální, ale zajímavý klip taky viděli. Obrázky jsou podbarvené Pucciniho operou Tosca, děj se odehrává v La Scale, za kamerou se krčí obránce Fabio Cannavaro, kapitán mistrů světa 2006, a na jevišti vyjde někdejší kanonýr Luca Toni.

Calcio je zpátky!

Slovo calcio v italštině znamená fotbal, konkrétně jejich fotbal, italský fotbal.

Brahim Díaz z AC Milán (vlevo) je atakován Henrichem Mchitarjanem z Interu.

Jako Američané používají slovo soccer, tak Italové od středověkých bitev ve Florencii říkají calcio. Dodnes se každoročně utkávají rytíři v kostýmech a čutají do míče, aby si připomněli, jak to celé sportovní vzrušení vzniklo.

„A teď Itálie prožívá renesanci zájmu a renesanci výsledků,“ říká komentátor Kaiser.

Dost možná to způsobil covid a abstinenční příznaky. Italům fotbal chyběl. Nesmělo se na stadiony, nanejvýš s rouškou a jeden člověk z milionu. Teď bývá plno. Výborné návštěvy, výborné výkony, výborné recenze. A z toho všechno vznikla tři italská finále. „Velmi užitečné je, že naše kluby vedou trenéři s vítěznou mentalitou,“ zmínil se mistr Capello.

Jančivý Filippo Inzaghi přesvědčil Inter Milán, že může konkurovat nesrovnatelně bohatším anglickým mašinám.

Pragmatický José Mourinho se rozhodl, že jeho AS Řím se na vrchol Evropské ligy prostě probrání.

Vincenzo Italiano z Fiorentiny dostal do svých hráčů absolutní zanícení. Vždyť kromě Konferenční ligy můžou vyhrát ještě Italský pohár, což by byla tuplovaná senzace.

„Je jasné, že jsme zpátky. Nově prodáváme televizní práva, italský fotbal se zvedá. Ukážeme, jací jsme,“ pronesl výkonný ředitel italské ligy Luigi De Siervo.

Že by návrat v čase? V roce 1990 Sampdoria Janov vyhrála Pohár vítězů, Fiorentina si to s Juventusem rozdala o prvenství v Poháru UEFA a AC Milán ovládl Ligu mistrů.