Kouč Trabzonsporu na Spartě: Díky Česko. Za přijetí i za Nováka

Jeho sympatie k rudým, pokud jsou, jdou teď stranou. Devětadvacetiletý krajní obránce dorazil do Česka s Trabzonsporem, aby Spartu vyřadil z 3. předkola Evropské ligy. Úvodní zápas se hraje ve čtvrtek od 18.00

„Českou ligu v Turecku sleduju pravidelně. Vím, jak Sparta hrála letošní ligové zápasy. S trenérem jsem to už rozebírali a ještě spolu mluvit budeme. Chci poradit, poukázat na některé věci, které by nám pomohly,“ řekl Novák.

Na sparťanském stadionu se už párkrát představil, nastupuje stabilně za národní mužstvo. „Jsem rád, že jsem tady. Že se v Česku ukážu i v klubovém dresu,“ poznamenal.

Po loňském lednovém příchodu z Midtjyllandu nastupuje v tureckém klubu pravidelně. Trenér Ünal Karaman si ho nesmírně považuje.

Sparta - Trabzonspor čtvrtek 18.00 rozhodčí: Munuera Montero - López De Cerain, Baena Espejo (všichni Španělsko) Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Krejčí, Trávník, Plavšič - Kozák.

Trabzonpor: Cakir - Pereira, Türkmen, Campi, Novák - Parmak, Sosa - Ömür, Canbaz, Nwakaeme - Ekuban.

„Chtěl bych ocenit zemi a město, do kterého jsme přicestovali, jak nás přijaly. I váš národ. Do historie našeho klubu se zapsala spousta Čechů. Jednoho mám tady vedle sebe. Filip je pro nás moc důležitý, je to i skvělý člověk. Chci poděkovat zemi, která takového hráče i charakterního člověka vychovala,“ prohlásil Karaman. „Narazí na sebe tradiční kluby s velkou historií. Ať postoupí ten lepší.“

Trabzonspor nehrál základní skupinu evropských pohárů od podzimu 2015, Sparta poslední dvě sezony. Minimálně jeden z nich sérii, o kterou nestojí, natáhne.

„Je to otevřené, my i Sparta máme stejný cíl. Já věřím, že potvrdíme výkony z minulé sezony a postoupíme,“ řekl Novák.

Trabzonspor přivezl do Prahy i známého nigerijského reprezentanta Johna Obiho Mikela, který jedenáct let působil v Chelsea a v létě přestoupil do Turecka z Middlesbrough.

„Je vidět, že má něco za sebou. Sice se do přípravy připojil později a nevím, jestli proti Spartě nastoupí, ale jsem rád, že takový hráč k nám přišel,“ řekl Novák.

Pro Trabzonspor to na Letné bude první soutěžní zápas v novém ročníku, Sparta má za sebou už čtyři. „Je víc rozehraná a sehraná,“ myslí si český obránce.

Výhodou jeho týmu může být zase fakt, že na Letnou kvůli disciplinárnímu trestu nesmí fanoušci.

„To není dobré pro nikoho. Ale je rozdíl, když hrajete před vyprodanou Letnou, nebo když tady nikdo nebude. Z mého pohledu je to výhoda pro nás,“ přemítal český obránce. „Jakmile Sparta přijede k nám do Trabzonu, tak se má na co těšit.“