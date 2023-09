Trenér Arisu po Spartě: Hráli jsme proti basketbalistům, byli úžasní

Hosté však rychle vedli díky proměněné penaltě záložníka Kokorina, který se k puntíku ve vápně postavil poté, co stopera Brorssona dost jasně fauloval Krejčí.

„Na výkon jsem hrdý. Začali jsme velmi dobře, podle plánu, pak jsme ale inkasovali logický gól. Určitě máme nejmenší tým ve skupině a dnes jsme hráli proti basketbalistům, byli úžasní,“ ocenil Špilevskij.

Jeho mužstvo tak bylo logicky v nevýhodě. Všechny vysoké míče měl buď brazilský brankář Vaná, nebo někdo ze sparťanských hlavičkářů. Vždyť těch elitních bylo na hřišti rovnou šest: v obraně střelec Vitík, Sörensen i dvougólový Krejčí, v záloze umí poměrně dost vysoko vyskočit i Laci, na kraji je tichá zbraň v podobě Zeleného a v útoku bijec Olatunji i Kuchta s výborným časováním.

„Nikdy jsem neviděl tým s tak vysokými hráči, je to neuvěřitelné. Člověk se musí vyhnout standardkám, aby vás nepotrestali. To je jediná šance,“ uvedl pětatřicetiletý Bělorus.

Což se hostům nepovedlo, Sparta kopala jedenáct rohů a stejný počet přímých kopů. Kolikrát mohla vstřelit i další góly. Hlavou zakončoval Sörensen i Krejčí, který poté, co bránu netrefil vzteky nakopl tyč.

Aris pod Špilevského vedením v minulé sezoně poprvé v historii ovládl kyperskou ligu a v létě se navíc premiérově kvalifikoval i do hlavní fáze některého z evropských pohárů. Přitom teprve před dvěma lety postoupil do kyperské nejvyšší soutěže.

Ruský útočník Alexandr Kokorin z kyperského Arisu Limassol (vpravo) se raduje z proměněné penalty v utkání Evropské ligy na Spartě.

„Náš výkon byl úžasný na to, že jsme nováčkem v pohárech. Vedli jsme si skvěle proti tomuto naprosto špičkovému týmu. Napadali jsme, i když jsme prohrávali 1:3, byli jsme stateční, nehráli jsme z hluboké obrany. Před hráči smekám klobouk. Jsem velmi pyšný na to, že jsem trenérem tohoto mužstva, nemůžeme být vůbec naštvaní a neexistuje, že by nás prohra položila. Jsme na správné cestě,“ uzavřel Špilevskij.

Faktem je, že na Letné udělal kyperský celek dobrý dojem. Nezalekl se bouřlivé atmosféry, nechyboval a snažil se držet míč na zemi. Takticky rozhodně překvapil a ve skupině C nebude pro nikoho snadným soupeřem.