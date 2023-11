Sparta je nejlepší tým, proti kterému jsme zatím hráli, prohlásil kouč Rangers

Rangers ve čtvrtek zdolali doma ve 4. kole skupiny obhájce českého titulu 2:1 a výrazně se přiblížili postupu do další fáze. Clement na tiskové konferenci uvedl, že si nepřeje, aby ho hráči považovali za automatický.

Rekordní pětapadesátinásobní skotští mistři pod Clementem v šesti soutěžních zápasech neprohráli a pět z nich vyhráli. Pouze na Letné remizovali před dvěma týdny 0:0. A právě z těchto utkání Sparta udělala největší dojem.

„Výkon z prvního poločasu chci vidět během celých 90 minut. To je náš cíl, ale uvědomuju si, že to nemůžeme udělat hned vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme se před několika týdny nacházeli. Potřebujeme čas, abychom všechny dostali na vrchol fyzických sil a aby hráli ve vysoké rychlosti s míčem i bez něj,“ prohlásil Clement.

Dvě utkání před koncem skupiny ztrácejí Rangers z druhého místa dva body na vedoucí Betis Sevilla. Na Spartu mají tříbodový náskok a na Aris Limassol čtyřbodový. K postupu do další fáze soutěže jim díky lepší vzájemné bilanci s Pražany stačí jednou vyhrát.

První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze EL s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Fotbalisté Rangers slaví úvodní trefu proti Spartě.

„Jestli si něco nepřeju, tak je to to, aby si hráči mysleli, že už jsme postoupili. Udělali jsme velmi důležitý krok vpřed, to je pravda, ale nic nemáme jistého. Proti Arisu, nebo Betisu si musíme zajistit body,“ konstatoval Clement, který s Priskem kopal v Bruggách mezi lety 2006 a 2008.

„Z tří bodů mám velkou radost, protože vím, jak dobrým týmem Sparta je. Má dobrého trenéra a strukturu. Utkání jsme začali s velkou intenzitou a napadáním a agresivitou s míčem i bez něj, což jsem přesně chtěl. Naprosto zaslouženě jsme vedli 2:0. Nevyužili jsme možností vstřelit třetí gól. Byl by to velký rozdíl, protože bychom tím zabili jejich víru, že můžou s výsledkem ještě něco udělat. To je to jediné, co se nám nepovedlo,“ řekl Clement.

„Ve druhé půli jsme kontrolovali hru. Nedovolili jsme jim velké šance, ale ani my už jsme si jich na rozdíl od první půle moc nevypracovali. Nakonec jsme to dohráli velmi vyspěle. Mrzí nás inkasovaný gól, ale Sparta je kvalitní,“ uvedl někdejší kouč Genku či Monaka, který v říjnu nahradil odvolaného Michaela Bealea.