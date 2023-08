Bylo mi kluků až líto, řekl plzeňský kouč. Úleva, dali jsme to, radoval se Kalvach

Kvůli výpadku světel, častému zdržování domácích hráčů i jejich předlouhé oslavě gólu se hrálo víc než dvacet minut nad rámec základní hrací doby.

Blížilo se třicetiminutové prodloužení, když Dabiqaj ve výskoku zahrál rukou. Penalta.

A tak přišla nejslavnější chvíle slovenského křídelníka Jirky během jeho angažmá v Plzni.

„Většinou to dávám po pravé ruce brankáře, ale viděl jsem, že tam dělá pohyb, tak jsem to změnil,“ líčil Jirka v rozhovoru pro Českou televizi.

V dusném počasí na hrbolatém terénu to byl zápas, který nechcete hrát.

„Soupeř hrál velmi dobře organizovaně, do vápna nás moc nepouštěl. Sice jsme tam dali pár centrů, ale odražené míče měli oni. To musíme příště zlepšit a jít za tím gólem víc,“ řekl Jirka.

I když to drhlo jako v předchozích zápasech, Plzeň roli favorita splnila. Na cestě do základní skupiny Konferenční ligy musí vyřadit ještě další dva soupeře. Příštím je maltská Gzira.

„Začátek sezony se nám nepovedl, ale tenhle vydřený postup je impulzem i směrem k našim fanouškům. Příště je zase budeme potřebovat,“ prohlásil Jirka.

„Nebylo to lehké, naštěstí jsme to zvládli,“ poznamenal středopolař Kalvach, který v 76. minutě centroval na gól Durosinmiho.

„Když už se nám to povedlo a šli jsme do vedení, necháme je na konci vyrovnat. Nebylo to vůbec lehké. Na hřišti se nedalo kombinovat, řekli jsme si, že to musíme zjednodušit a dávat centry ze stran. Do toho soupeř zdržoval. Díky bohu, že jsme to dali,“ zdůraznil Kalvach.

Plzeň vyhrála první zápas v sezoně, což ji jistě povzbudí. V české lize má po dvou kolech jen bod.

„Přál jsem si, aby to mužstvo dokázalo. O mě až tak úplně nejde. Dělám svoji práci, věřím svojí práci. Teď to úplně nepřinášelo ovoce. Mně bylo kluků až líto. Teď je to pro ně dárek, který si sami nadělili,“ řekl trenér Miroslav Koubek.

„Ale věděli jsme, do čeho jdeme. Měli jsme soupeře nastudovaného a měli jsme i materiály, jak to tady třeba vypadalo před rokem. Věděli jsme, že to tady bude - řeknu to anglicky - bloody hell (zatracené peklo).“