Gzira? Technicky vyspělé a v podstatě brazilské mužstvo, tuší trenér Koubek

Domácí jsou opět favoritem, ale nesmějí nic podcenit. Jejich soupeř z ostrova ve Středozemním moři v prvním předkole vyřadil irský Glentoran, po domácím výsledku 2:2 a remíze 1:1 v odvetě postoupili Malťané po penaltovém maratonu 14:13.

V dalším dvojzápase pak nečekaně přešli přes Dudelange z Lucemburska. Po výhře 2:0 doma znamenala porážka 1:2 v odvetě postup do další fáze.

„Je to v podstatě brazilské mužstvo, je tam určitá technická vyspělost. Víme, že jsou dobře organizovaní směrem dozadu a budou spoléhat na rychlé protiútoky. Proti soupeřům, s kterými hráli předchozí kola, měli nízké procento držení míče, přesto dokázali dát šest gólů. Takže to si musíme pohlídat,“ varuje trenér Miroslav Koubek.

Co očekáváte od pro fanoušky neznámého soupeře?

Máme ho nastudovaného. Mají za sebou dvě předkola, takže materiálů, z kterých můžeme čerpat, máme poměrně dost. V předchozích zápasech s Dritou jsme nepropadli herně, ale nebyli jsme efektivní. Očekávám podobný obraz hry. Do zahuštěného bloku a dobývání obrany soupeře.

Musíme ty situace správně řešit. Připravovali jsme se, měli na to i určité tréninkové modely. Všichni víme, co potřebujeme a věřím, že jsme schopni to zvládnout. Tvrdím, že herní výkon z Dritou byl dobrý, ale bohužel jsme nebyli efektivní. Teď bych si přál, aby to bylo posunuté jinam.

Pomůže vám, že jste dvě poslední utkání vyhráli?

Nepochybně. Byli jsme pod nějakým tlakem, chybělo trochu i sportovní štěstí. Po nepovedeném jaru i startu do nové sezony chceme znovu najet na vítěznou vlnu. Ty dvě vítězství mohou znamenat, že tímto způsobem to může jít.

Jaká bude sestava a s kým naopak nemůžete počítat?

O sestavě máme jasno, ale nemohu být konkrétnější, protože soupeř nespí (smích). Máme široký kádr a nastoupí hráči s nejlepší momentální výkonností. Jak už jsem říkal, nezohledňujeme věk, ale aktuální potřeby týmu.

Bohužel mimo hru je Honza Sýkora, který má dlouhodobější zranění. U Matěje Vydry děláme všechno pro to, aby mohl nastoupit v nedělním zápase v Českých Budějovicích. A brzy by měl být k dispozici i Pavel Bucha.

Chcete domácí zápas zvládnout lépe než s kosovskou Dritou?

Ano, to bych si přál, protože potom jsou to zbytečné nervy. První zápas jsme měli hodně šancí, mohli dát branky, ale ty jsme nevstřelili. Kdyby tomu tak bylo, určitě by se nám cestovalo k odvetě lépe. Když se to nepodaří, na půdu soupeře vždy jedete s určitým pocitem nejistoty.