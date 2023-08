Česko na startu pohárů ztrácí, Sparta se Slavií musí zabrat, aby koeficient zvedly

Bohemians v Evropě neuhráli nic, Plzně přispěla 1,5 bodem proti kosovské Dritě (0:0 a 2:1) a zůstala ve hře. Z toho vyplývá: české kluby hned na startu pohárové sezony nabraly ztrátu, která se jim bude složitě korigovat.

Na patnácté místo, které momentálně patří Norsku, ztrácí Česko 1,825 bodu. Pokud byste to přepočítali na zisky ze hřiště, tak je to v předkolech například sedm výher a jedna remíza.

Los 4. předkola pondělí 7. srpna SPARTA

Liga mistrů - možní soupeři

Antverpy

vítěz Slovan Bratislava/ Maccabi Haifa

vítěz Klaksvík/Molde

vítěz Čenstochová/Aris Limassol Evropská liga - možní soupeři

poražený Slovan/Maccabi

poražený AEK Atény/Dinamo Záhřeb

poražený Olimpija Lublaň/Galatasaray

poražený Klaksvík/Molde

poražený Čenstochová/Aris

vítěz Karabach/HJK

vítěz Ludogorec/Astana

vítěz Tiraspol/BATE

vítěz Žalgiris Vilnius/Häcken

vítěz Zrinjski/Breidablik SLAVIA

Evropské liga - možní soupeři

Ajax, LASK Linec, St. Gilloise, Zorja Luhansk, Aberdeen, Čukarički Bělehrad SLAVIA a PLZEŇ

Konferenční liga - výběr soupeřů

Osasuna

vítěz Lech Poznaň/Trnava, vítěz Rapid Vídeň/Debrecen

vítěz Beer Ševa/Levski Sofia

vítěz APOEL Nikósie/Dila Gori

vítěz Besiktas/Něftči Baku

vítěz Twente/Riga

vítěz Rijeka/B36 Tórshavn

vítěz Arouca/Brann Bergen

vítěz FCSB/Nordsjaelland

vítěz Legia Varšava/Austria Vídeň

vítěz Rosenborg/Hearts

vítěz Demirspor/Osijek

vítěz Luzern/Hibernians

vítěz Tobol Kostanaj/Derry City

vítěz Sepsi/Aktobe

vítěz Celje/Neman Grodno

V kvalifikaci se totiž za vítězství uděluje jeden bod, za remízu půl bodu a součet se dělí čtyřmi, což je počet účastníků, s nimiž Česko do nového ročníku vstupovalo. V hlavní části jsou za výhru dva body a bod za remízu.

Příští týden do pohárů vstoupí Sparta se Slavií, které stejně jako Plzeň čekají duely 3. předkola. Pro Česko je tak zásadní, aby všichni jeho zástupci postoupili do základních skupin.

Jistotu má zatím jen Sparta, která by se v případě nezdarů v 3. předkole Ligy mistrů a následném play off Evropské ligy přesunula do hlavní fáze soutěže číslo tři, což je Konferenční liga.

Pokud by se jí však po osmnácti letech povedlo vybojovat účast v prestižní Champions League, národní koeficient by byl bohatší o čtyři bonusové body.

Nejde totiž jen o to dohnat Norsko, blíž k patnácté příčce než Češi mají totiž ještě Izrael s Dánskem. A těsně za Českem číhají Chorvatsko, Řecko a Polsko.

Česko, Dánsko a Izrael mají ve hře už jen tři týmy, ostatní konkurenti po čtyřech a Řecko dokonce pět. Součet bodů však také dělí pěti. Podle pořadí v národním koeficientu se určuje počet klubů, které země do Evropy mohou vyslat a také do kterých soutěží. Pozor, v letošním ročníku se hraje o nasazení až do sezony 2025/2026.

Patnáctá příčka odděluje elitní země od zbytku. Ještě zaručuje pět míst, z toho dvě v kvalifikaci o Ligu mistrů, jedno v Evropské lize a dvě v Konferenční lize.

Právě v minulé sezoně to české kluby do elitní patnáctky vytáhly. Scénář, který si přejí, nastane v létě 2024. Aby to tak bylo i další rok, musí teď na podzim pořádně zabrat.

Jaké jsou jejich vyhlídky, ukáže už příští týden. Sparta se v úterý 8. srpna představí v Kodani, Slavia o dva dny později hraje doma proti ukrajinskému Dnipro-1 a Plzeň hostí maltskou Gziru.

Ještě předtím v pondělí 7. srpna však kluby očekávají los závěrečné fáze kvalifikace. Zvláštností je, že Sparta bude sledovat los Ligy mistrů - pro případ, že přes Kodaň postoupí - i Evropské ligy. To když s Kodaní vypadne.

Slavia zase bude v osudí Evropské ligy i Konferenční ligy, což by ji zajímalo, pokud by na ukrajinské Dnipro nestačila.