Pavelka na Rangers: Jen sportovní rivalita, nic jiného si nepřipouštím

Místnost pro tiskové konference - skromný a úsporný prostor, uprostřed sloupy podpírající nízký strop.

Z ní úzké chodby vedoucí ke hřišti, které obepínají strmé tribuny.

Fotbalová Sparta si ve středu večer zkusila, jak to vypadá na Ibrox Parku, kde se naostro představí ve čtvrtek večer proti domácím Rangers. V pátém kole Evropské ligy jde o postup do jarní vyřazovací části.

Sparťané do Skotska nemohli přicestovat zrovna v ideálním rozpoložení. Provází je nedělní ligový debakl 0:4 na Slovácku.

„Věřím, že jsme přicestovali v takové náladě, abychom to proti Rangers zvládli. Samozřejmě, víkend jsme nezvládli absolutně,“ řekl třicetiletý středopolař na středeční tiskovce, kam dorazili také místní žurnalisté a televizní štáby včetně Sky Sports.

Přišli jste na to, co se na Slovácku stalo?

Vyhodnotili jsme si to tak, aby se to už doufám neopakovalo. Jsme tady od toho, abychom naplnili naše cíle a ambice. Chceme hrát poháry i na jaře.

Postup v Evropské lize máte ve svých rukách, ale nesmíte na Rangers prohrát.

Jak je skupina rozehraná, tak cítíme, že postup není daleko. Je to jen na nás. Navíc za dva týdny máme ještě jeden zápas doma s Bröndby.

Jak jste si Slovácko v týmu vyřešili? Zašli jste někam jen vy hráči si to vyříkat, nebo už je to přežitek?

Přežitek to není. Během roku, co jsem se do Sparty vrátil, tak jsme zažili několik situací, kdy jsme zavřeli dveře a mezi sebou si to vyříkali. Ale teď je to jiné. Sami cítíme, že jsme to podělali. Z nikoho jsem necítil, že by si to chtěl ještě vyříkávat. Ale lhal bych, kdybych vykládal, že jsme to mezi klukama už neřešili. Hodně cestujeme, takže na to čas byl

Počítáte s tím, že Rangers budou na vás nažhavení víc než Slovácko? Jak ohromnému nasazení a důrazné hře chcete čelit, když jste to v Uherském Hradišti nedokázali?

Jednoznačně s tím počítáme. Předpokládáme, že doma budou hrát agresivní fotbal, nebude se to moc lišit od toho, co hráli u nás v Praze. My zase chceme hrát tak, co nám proti nim přineslo vítězství. A kdybychom byli ještě efektivní jako doma s Lyonem, tak tím líp.

Vzhledem k událostem, co se v Glasgow staly v březnovém pohárovém duelu se Slavií a poté, jak Rangers vzali atmosféru v zářijovém utkání na Spartě, cítíte, že to není úplně bězný zápas?

Upřímně, nic takového nevidím. Celý rok je specifický v tom, že je spousta opatření. Kromě zdravé sportovní rivality si nic jiného nepřipouštím. Jsme tady kvůli fotbalu a to je jediná věc, kterou my můžeme ovlivnit.

Je vyprodáno, na tribunách bude bouřit přes padesát tisíc lidí. Neobávate se, že s vašimi mladými hráči může atmosféra zacloumat?

Všichni toho už mají docela dost za sebou, takže si nemyslím, že by to na mladé nějak extra dolehlo. Všichni se těší, velké zápasy už kluci hráli a bouřlivá atmosféra k nim patří. Nemyslím si, že by v tom mohl být problém.