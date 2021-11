Ze Slovácka se ponaučíme, věří Vrba před Rangers. Po výprasku budou změny

Nepřekvapí, že vedle fotbalu se v předvečer duelu mezi Rangers a Spartou v Ibrox Parku řešily i jiné záležitosti. Napětí, které během posledního roku mezi skotským a českým fotbalem vzplálo, je stále cítit.

Rangers - Sparta čtvrtek od 21.00 ONLINE

„Ale my se připravujeme jen na fotbal. Žádný problém nevidím, ani v Praze mezi Rangers a Spartou nebyl, takže není důvod, proč by měl nastat teď,“ pronesl Vrba.

Stále máte v hlavě nepovedený duel na Slovácku?

Hlavně doufám, že se z něj ponaučíme. Už jsem mluvil o tom, že nám v neděli nevyšlo vůbec nic a Slovácko vyhrálo zaslouženě. Na Rangers nás čeká možná něco podobného. Samozřejmě, že není dobře, že naše poslední utkání dopadlo, jak dopadlo, ale i to se ve fotbale stává. A já věřím, že se takové zápasy neopakují.

V posledních třech vystoupeních jste devětkrát inkasovali, máte aktuálně největší problémy právě v defenzivě?

Je pravda, že gólů jsme dostali hodně. Na druhou stranu jsme předtím remizovali v těžkém zápase v Ostravě, Teplice jsme porazili. Všechno bylo špatně až na Slovácku, to je realita.

Projeví se to v sestavě?

Stopy v sestavě náš poslední výkon jistě zanechá, takže změny budou. Víc ale neprozradím, nechte se překvapit.

Jak vnímáte změnu trenéra Rangers? Po Stevenu Gerrardovi přebral mužstvo Giovanni van Bronckhorst.

Víme, že tu změnu brali, jak ji brali... Ale to je problém domácích, ne náš. My víme, že nás čeká těžký soupeř. A není to o trenérovi, jako spíš o hráčích.

Ale přípravu vám to mohlo zkomplikovat. O víkendu van Bronckhorst mužstvo ještě nevedl, byl na tribuně, premiéra ho čeká až proti vám.

Ale vždycky, když přichází nový trenér, už se do tréninku, chodu mužstva a taktiky zapojuje. Bereme to jako nápovědu, nečekám, že by něco bylo zcela jinak.

Opakovaně jste o vaší skupině Evropské ligy říkal, že Lyon je odskočený a zbylá tři mužstva se poperou o druhou příčku. Budete chtít v utkání na Rangers dokázat, že to opravdu platí?

Nevím, proč by to platit nemělo. Naše cíle zůstávají pořád stejné. Chceme postoupit ze skupiny, hrát jarní část soutěže, proto potřebujeme získat tři body.